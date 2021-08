Angola: Le Président de la République promulgue la loi de révision constitutionnelle

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a promulgué ce vendredi la Loi de révision constitutionnelle, après avoir été approuvée par l'Assemblée nationale.

Il convient de rappeler que l'Assemblée nationale a approuvé vendredi, lors de la 11e séance plénière extraordinaire, 4e session législative de la IVe législature, la deuxième délibération du projet de loi de révision constitutionnelle, par 149 voix pour, 5 contre et 49 abstentions, à la suite de la Décision de la Cour constitutionnelle.

L'Assemblée nationale a supprimé les règles déclarées inconstitutionnelles par la Cour, y compris celle faisant référence à l'obligation d'adresser des rapports au Président de la République et au Parlement, par les Cours supérieures (Suprême, Constitutionnelle, des Comptes et Suprême militaire) et le Conseil Supérieur de la Magistrature.

La Cour Constitutionnelle a conclu que l'obligation pour les Cours supérieures et le Conseil supérieur de la magistrature (CSMJ) d'adresser des rapports annuels de leurs activités au Président de la République et à l'Assemblée nationale pour information, viole le principe de séparation et d'interdépendance des organes souverains, ce qui est dans les limites matérielles de la révision constitutionnelle.

Entre autres questions, la révision clarifie les difficultés d'interprétation qui existaient, concernant la supervision de l'Exécutif par l'Assemblée nationale, et assure l'exercice du vote pour les citoyens angolais résidant à l'étranger, ainsi que la suppression de la Constitution actuelle le gradualisme dans la tenue des élections municipales.

Les changements approuvés couvrent également la structure des institutions, telles que la Banque nationale d'Angola (BNA), qui a désormais un statut constitutionnel et une nouvelle désignation de son gouverneur.

La Constitution attribue au Président de la République et à un tiers des 220 députés de l'Assemblée nationale, dans leurs fonctions effectives, l'initiative de la révision constitutionnelle.