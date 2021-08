Ile Maurice: Sir Gaëtan - Chandraduth Rogbeer pousse le juge Angoh à bout

Appelé à la barre hier lors des travaux de la Cour d'investigation à propos du Sir Gaëtan, Chandraduth Rogbeer, Corporate Auditor à la Mauritius Ports Authority (MPA) a expliqué que le 5 septembre 2020, il a été mandaté pour faire une enquête interne et rédiger un rapport qu'il a ensuite soumis à la MPA. Il a expliqué que son rapport contient une série de conclusions. La première concerne la prise de décision au moment de l'incident.

Selon lui, le capitaine Moswadeck Bheenick, a à deux reprises recherché un avis, pour savoir s'il devait retourner à Port-Louis au vu des mauvaises conditions météorologiques. «The onus of this decision was on the tug master. He navigated under such conditions. He listened to the instructions.» «Êtes-vous en train d'insinuer que c'est la responsabilité du capitaine?», lance alors, l'ancien juge et président de la cour, Gérard Angoh. «Il y avait un jugement professionnel à faire. Il a écouté son superviseur immédiat et a décidé de naviguer vers Port-Louis. En tant que capitaine du remorqueur, il aurait dû évaluer la situation. Il n'a pas recherché l'avis du Portmaster», répondra Chandraduth Rogbeer.

L'autre conclusion du rapport concerne la corde détachée de la barge l'Ami Constant en raison des fortes houles. Là encore il a été très critique envers le capitaine Bheenick, qui rappelons- le a disparu en mer lors du naufrage et déclaré mort en décembre dernier. «Cela démontre que l'opération était risquée. Le capitaine a préféré retourner pour recouvrer la barge détachée. La meilleure chose à faire était de le laisser pour privilégier la sécurité.»

Cependant, dans son rapport, Chandraduth Rogbeer n'interroge à aucun moment les capitaines Gervais Barbeau et Kavidev Newoor. Ce qui interpellera le président de la Cour. Le Corporate Auditor répondra que les deux étaient en congé. Si le premier a repris son poste récemment, ce n'est pas le cas pour le second. Ce qui a fait bondir l'ancien juge. «Comment pouvez-vous produire un rapport sans une investigation sur les deux personnes les plus importantes et qui étaient impliqués?», lance-t-il, remonté, à Chandraduth Rogbeer. Ce dernier dira qu'il a eu un délai pour compléter ce rapport.

L'ancien juge ne lâchera pas prise. «Vous menez une enquête, et vous n'attendez pas qu'ils reviennent ?» Des informations importantes sont manquantes. Vous devez interroger tous les témoins. Vous complétez votre enquête sans les interroger ? La réplique du témoin choquera encore plus le juge. «Il y a un disclaimer dans mon rapport», lance Chandraduth Rogbeer. Face à la salve de questions du panel, il ne cessera de marteler «je ne savais pas que mon rapport allait venir jusqu'à la Cour d'investigation.»

À la question de savoir s'il a interrogé des rescapés, il répondra : un seul. Selon lui, il était difficile de tous les avoir. À une question du capitaine Mahendra Babooa concernant des failles du système, le Corporate Auditor dira qu'il n'y a aucune procédure concernant les mouvements en dehors de la zone portuaire. «C'est la même procédure à l'intérieur du port qui est appliquée.» Aussi, il a noté que beaucoup de décisions prises ont été verbales.

Trois autres témoins ont aussi déposé devant la Cour hier. Il s'agit d'Alain Soupe, un ancien capitain du «Sir Gaëtan», Maduri Seewoo, l'épouse de feu Sujit Seewoo, employée comme Control Engineer à la MPA au moment de l'incident, et Anita Addisson, l'épouse de feu Sylvain Addisson, skipper.