Sénégal: Covid-19 - Pas de baignades sur les plages de Saint-Louis à l'occasion du 15 août

Les plages de Saint-Louis sont interdites aux jeunes à l'occasion de la fête de l'Assomption, ce 16 août. C'est le préfet du département de Saint-Louis, Modou Ndiaye, qui a pris la décision visant à freiner la propagation du virus à maladie de Covid-19 dans la zone.

« Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et compte tenu de l'affluence notée durant la journée du 15 août sur les plages dites Hydrobase et Sal-Sal, Sont interdits, du samedi 14 août au lundi 16 août, les rassemblements et les baignades au niveau des plages précitées », a-t-il écrit.

Non sans mettre en garde: « tout manquement aux dispositions du présent arrêté est possible de peines prévues par les lois et règlements en vigueur ».