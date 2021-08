Sénégal: Mbour/Fête de l'assomption - Solidarité agissante de responsables apéristes envers les fidèles

La communauté catholique des paroisses de la Petite côte et du Doyenné du Sine ont reçu hier 27, 5 tonnes d'oignon et 20,5 tonnes de pomme de terre pour une valeur de 20 millions de francs des mains des responsables républicains ou apéristes du département de Mbour dans le cadre d'une assistance pour la célébration de la fête du 15 août ou de l'Assomption

Ainsi, Madame le ministre du Pétrole et des énergies, Aissatou Sophie Gladima, le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Maguette Sène, le président du Conseil départemental, Saliou Samb ont tenu à montrer le sens du geste fait à l'endroit des fidèles catholiques.

Madame le ministre du Pétrole a insisté sur la portée du geste fait pour permettre aux catholiques de bien passer la fête de l'Assomption surtout les plus nécessiteux. Selon elle, un rappel important est à faire. Le Pape a demandé aux catholiques de s'engager en politique, un message relayé par les prêtres. En plus, elle a insisté sur la cohésion sociale existant dans le pays entre les communautés, gage de paix et de solidarité. Elle a rappelé la place de la Vierge mère de Jésus chez les Musulmans. Ses propos ont été conclus par des appels et des prières pour que le pays vive une paix des cœurs et des esprits.

Le père Pascal Faye curé du Doyenné a insisté sur les destinataires du don, les 14 paroisses et le Doyenné du Sine. Il a prié pour la construction d'un Sénégal émergent, de justice et de paix. Madame Moreira du Doyenné de la Petite côte voit le don fait comme un désir de servir le pays et n'a pas manqué de demander des appuis pour les femmes dans le but de leur permettre de mener des projets et activités de développement.

Saliou Samb, le président du Conseil départemental considère l'accompagnement fait aux fidèles catholiques comme l'expression d'une solidarité agissante dans un contexte pandémique de Covid-19. Il donne une idée de faire de la politique autrement. Il a donné l'engagement des républicains apéristes d'être auprès de l'église. Maguette Sène, le Dg du Coud, a lancé un vibrant hommage aux femmes catholiques avant de signer la volonté affichée d'une vision du chef de l'Etat à l'endroit des communautés comme le veut le Plan Sénégal émergent.