Sénégal: Mané, Mendy, Kouyaté, Sarr, Nampalys - 5 Lions pour décrocher le graal en Angleterre

La Premier League anglaise, l'un des championnats les plus relevés au monde démarre ce week-end. Cinq Sénégalais, Sadio Mané, Édouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Ismaïla Sarr et Nampalys Mendy seront en lice avec des objectifs divers.

Sadio Mané, duel avec Salah pour entrer dans l'histoire

Sadio Mané sera encore la figure de proue des Sénégalais évoluant dans le championnat d'Angleterre. Depuis qu'il a mis les pieds au pays de la reine Elisabeth 2, le «Lion» ne cesse de multiplier les belles saisons qui ont fini de l'élever au rang des meilleurs attaquants de la planète. Depuis 2014-2015 et ses premières sorties avec Southampton, Sadio Mané a disputé 229 rencontres en Premier League pour 95 buts et 36 passes décisives. Le Sénégalais de 29 ans a connu l'apothéose à Liverpool où il a pu remporter la Ligue européenne des champions, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs.

Cerise sur le gâteau, l'enfant de Bambaly a aidé Liverpool à mettre un terme à une longue disette de 30 ans en remportant la Premier League anglaise lors de la saison 2019-2020. Mais, après avoir mis l'Angleterre à ses pieds et être monté sur le toit du monde avec les Reds, l'international sénégalais a connu une saison 2020-2021 assez mitigée. L'année dernière, il n'a marqué que 11 buts en championnat. Bien maigre pour aider Liverpool à conserver son titre de champion. Les Reds avaient fini à la 3ème place. Cette saison, le club, mené par un Sadio Mané très affuté lors des matches de présaison, entend jouer les premiers rôles. Avec des concurrents de la taille de Manchester City, Chelsea ou Manchester United, cela risque de ne pas être facile.

En plus des objectifs collectifs, Sadio Mané aura de grands défis à relever sur le plan personnel. Avec ses 95 réalisations dans l'élite anglaise, il n'est plus qu'à 9 buts du record pour un Africain en Angleterre détenu par l'Ivoirien Didier Drogba (104 buts). Mané sera en duel avec son coéquipier Mohamed Salah qui compte 97 buts en Premier League.

Édouard Mendy, poursuivre la moisson de trophées

Le fabuleux destin d'Édouard Mendy se poursuit. Depuis qu'il a mis les pieds en Angleterre la saison dernière, le gardien de but sénégalais ne cesse de voir son aura augmenter. Dès son arrivée à Chelsea, Mendy avait réussi la prouesse d'écarter Kepa des buts des Blues. Ses prestations de haute facture en championnat ont maintenu à flots le bateau de Chelsea qui a souvent dangereusement tangué. En 31 apparitions, le rempart de 29 ans a réalisé 16 clean-sheets (matchs sans encaisser de but).

Il a aussi connu 17 victoires pour 7 revers. Si les Londoniens ont figuré dans le top 4, ils le doivent en grande partie à Édouard Mendy. Ce dernier a touché le graal en remportant la prestigieuse Ligue européenne des champions avant de truster la Super Coupe d'Europe. Il ne lui reste que le titre de champion d'Angleterre pour compléter sa moisson de trophées. Chelsea, qui possède un effectif haut de gamme et vient de se renforcer avec l'arrivée de Romelu Lukaku, est assez outillé pour régner en Angleterre.

Cheikhou Kouyaté, battre des records de longévité

Après le légendaire El Hadji Diouf, Cheikhou Kouyaté est le Sénégalais ayant disputé le plus de matchs en Premier League anglaise. Avec West Ham et Crystal Place, l'enfant de Khar Yalla a été aligné 231 fois. Pour sa 8ème année au sein de l'élite anglaise, il aura à cœur d'effacer El Hadji Diouf des tablettes. Le double Ballon d'Or africain a disputé 243 matches dans le championnat anglais. Cheikhou Kouyaté, qui compte 14 réalisations et 10 passes décisives, aura aussi la grande ambition de maintenir les Eagles en première division. Depuis qu'il a rejoint l'Angleterre, le milieu de terrain de 31 ans n'a jamais connu la relégation.

Ismaïla Sarr, le moment de rugir

On ne sait pas encore si Ismaïla Sarr disputera la saison 2021-2022 avec Watford. Très sollicité, le jeune attaquant de 23 ans est dans la ligne de mire de formations comme Liverpool et Tottenham. De retour en Premier League après une saison passée en D2, Watford n'a pas l'intention de redescendre. Mais, pour arriver à ses fins, le promu doit compter sur ses meilleurs éléments dont Ismaïla Sarr. Auteur de 13 buts la saison dernière, l'international sénégalais avait été le héros de la montée de Watford. Élu meilleur joueur par les fans, il doit poursuivre sur cette lancée. En 2019-2020, alors qu'il découvrait le championnat anglais en provenance de Rennes, Ismaïla Sarr avait inscrit 5 buts en 28 apparitions. Il avait surtout fait parler de lui grâce à un retentissant doublé et une passe décisive contre Liverpool (3-0) de Sadio Mané.

Nampalys Mendy, à la recherche de temps de jeu

Précieux avec l'équipe nationale du Sénégal, Nampalys Mendy peine encore à s'imposer comme un titulaire indiscutable à Leicester. L'année dernière, il avait bien entamé la saison avant de perdre sa place au profit du duo formé par le Nigérian Wilfried Ndidi et le Belge Tielmans. Le milieu de 29 ans devra encore batailler ferme pour convaincre le coach Brendan Rodgers. Les Foxes se sont encore renforcés dans l'entrejeu en recrutant le Franco-sénégalais Boubakary Soumaré. Avec des concurrents de taille, Nampalys a intérêt à se montrer régulier et performant.