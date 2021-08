Ile Maurice: Culture expérimentale autorisée - Dix usages du cannabis industriel

Sa culture était réclamée depuis des années depuis des années. La semaine dernière, le conseil des ministres a finalement avalisé un projet pilote sur le chanvre. Depuis, les éloges ne tarissent pas sur cette plante «miracle» qui selon toutes les prédictions, non seulement deviendra un nouveau pilier de l'économie mais relancera aussi le secteur agricole. Et non, Maurice ne deviendra pas the new Amsterdam car le cannabis industriel ne contient que 0,2 % de tétrahydrocannabinol (THC), un taux tellement faible que le seul effet que la plante aura sur l'humain est un dessèchement de la gorge.

L'écologie

Le chanvre peut être décliné en une multitude de produits, et l'avantage est que la plante est tenace et pousse vite. Sans beaucoup d'arrosage et d'engrais, elle atteint sa maturité en quatre mois environ. Une culture à bas prix, donc. Selon plusieurs études, pour chaque tonne de chanvre produite, les plantes auront absorbé 1,6 tonne de CO2 , ce qui est très intéressant alors que le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres. De plus, elle a des propriétés bio-accumulatrices, c'est-à-dire, nettoie la terre en absorbant les résidus de pesticides et autres produits chimiques utilisés dans les plantations précédemment.

Le textile

La culture est plus facile et moins coûteuse que le coton. De ce fait, la fibre de chanvre intéresse de plus en plus l'industrie du textile et de la mode. Au-delà du coût, le chanvre utilisé dans la production de textile est très souvent produit localement, ce qui permet de créer tout un écosystème autour de la plante. De la plantation à la couture en passant par la transformation de la fibre et le tissage pour en faire du tissu, la fibre de chanvre est aussi connue pour être plus résistante que le coton ou le lin.

La construction

Dans ce secteur, il y a toujours des expériences et des améliorations en cours afin d'optimiser l'utilisation du cannabis industriel. Mais déjà, la fibre de chanvre devient rapidement le choix préféré des futurs propriétaires pour l'isolation. Il existe aussi des briques en fibre de chanvre mais pour l'instant, elles ne sont pas utilisées pour la partie structurelle des bâtiments car il faudra trop d'ajout de béton pour les solidifier, mais des expériences sont en cours pour trouver une solution. Cependant, l'utilisation des cloisons en fibre de chanvre est déjà très répandue. Deux avantages : le coût et la réduction des déchets de constructions. Pour la petite histoire, en 1941, Henry Ford avait conçu une voiture dont la carrosserie est totalement en chanvre.

La cosmétique

Encore une industrie qui capitalise de plus en plus sur le cannabis médical. En sus de la fibre, l'huile du cannabis sativa est reconnue pour ses nombreuses propriétés. L'huile est riche en oméga 3 et 6, acides gras et vitamine E, tout ce que demande la peau. Elle est utilisée dans les produits pour adoucir et renforcer les cheveux aussi. L'huile, qui se situe dans la catégorie des huiles sèches, a aussi des propriétés anti-inflammatoires et est préconisée pour l'acné et autres problèmes de peau. Donc, si la production de l'huile est aussi faite localement, il sera très probable de voir l'industrie cosmétique locale se développer encore plus.

L'alimentation

Ici, ce n'est pas la fibre mais les graines qui sont intéressantes. Les graines de cannabis industriel, c'est un peu la cérémonie des Oscars de l'assiette. Tout y est : acides aminés, omégas 3 et 6, vitamines B et E, magnésium, fer, phosphore, magnésium, zinc et protéines. D'ailleurs, 100 grammes représentent 64 % de l'apport journalier en protéines. Avec tout ça, il a été prouvé qu'une consommation régulière booste le système cardiovasculaire. La farine de chanvre est aussi utilisée par les personnes allergiques au gluten.

Cependant, un bémol. Pour la consommation, il est conseillé de bien veiller à ce que la production soit bio et propre car les bio-accumulatrices font que la plante peut être surchargée en métaux lourds et autres produits chimiques si la terre est contaminée. Pas très sain dans ce cas précis.

Le lait

Fait à partir des graines, le lait de chanvre est devenu, en peu de temps, une des boissons qui figurent sur le podium des végans et ceux intolérants au lactose. La raison est qu'il est plus riche que le lait de soja ou le lait d'amande par exemple et plus facile à faire soi-même.

Le carburant

Revenons à la voiture d'Henry Ford. En 1937, le grand patron de Ford a lancé un défi à ses ingénieurs : concevoir une voiture totalement naturelle (l'écologie n'était pas encore un mot à la mode). Quatre ans plus tard est née la première voiture verte. La carrosserie était à base de fibres de chanvre et de soja entre autres produits naturels. De plus, comme il la voulait vraiment écolo, le véhicule carburait à l'éthanol produit à partir du chanvre. Mais la Seconde Guerre mondiale a mis fin à ce projet.

Si les voitures à la carrosserie de chanvre ne sont pas sur le tapis, le biocarburant, lui, fait son retour et comme le rendement est nettement meilleur que d'autres plantes comme le colza ou le tournesol, son utilisation est en train de vite se répandre.

Le papier

Avant l'ère industrielle, le papier était à base de chanvre. Puis, comme la production avec la pulpe de bois était plus facile avec l'avènement des machines, le chanvre a été abandonné. Mais ces dernières années, la fabrication artisanale de papier à base de chanvre fait son retour. Raison : il peut être recyclé plus de fois que le papier, est plus rapidement disponible et ne contribue pas à l'abattage des arbres.

Le CBD

L'un des arguments les plus utilisés pour la légalisation du cannabis a trait aux propriétés médicinales de l'huile de CBD (cannabidiol). Contrairement au THC, le CBD n'a pas de propriétés psychotropes. L'huile de CBD est utilisée comme anti-inflammatoire, antidouleur et aide à lutter contre les effets secondaires d'autres traitements longs. Il y a aussi des études qui ont démontré son efficacité dans le traitement de l'épilepsie et retarde les maladies dégénérescentes, mais le dosage optimal n'a pas encore été défini.

Le fourrage

Encore un point positif pour le secteur agricole. Depuis l'assouplissement des lois face au cannabis à l'international, le chanvre remplace massivement la nourriture du bétail qui, jusqu'à présent, est composée principalement de maïs. L'avantage est que le cannabis industriel apporte déjà aux animaux les nutriments nécessaires et de ce fait, les compléments alimentaires chimiques deviennent obsolètes.