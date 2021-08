Congo-Brazzaville: Formation/Emploi - Plus de 250 jeunes édifiés sur les secrets de la réussite

L'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) et le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea) ont organisé conjointement, le 12 août, à Brazzaville, une session pilote sur la « Jeunesse emploi et formation (JEF).

Les journées JEF ont pour but principal de former et d'insérer les jeunes. L'occasion a permis aux jeunes diplômés, étudiants ou chômeurs en quête de formation ou d'emploi, de présenter directement aux experts et techniciens leur situation ou profil particulier.

L'objectif de la journée, a expliqué la directrice générale de l'ACPE, Noelly Oyabiki Iwandza, était de mettre à la disposition des jeunes toutes les informations qui leur seront utiles dans leur parcours académique, des outils et des pistes pour savoir comment les orienter en formation ou dans la recherche d'emploi.

« C'est la première d'une série des journées qui vont se dérouler dans d'autres départements du pays. Nous avons choisi cette journée parce qu'elle coïncide avec la célébration de la journée de la jeunesse. Une jeunesse qui constitue la cible que nous visons et qui représente 60% de la population congolaise », a déclaré la directrice générale de l'ACPE dans son allocution.

Après avoir fait l'historique de la naissance des deux institutions, le directeur du Fonea, Patrick Robert Ntsiba, qui se dit déterminé à former le maximum de jeunes, a relevé l'importance des journées pour la jeunesse, véritable cible.

L'organisation des journées JEF est une innovation du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Les journées s'étendront également dans tous les départements du pays.

« Nous sommes un service public. Et il faut souligner que le service public est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à payer lorsqu'une entreprise veut recruter. Elle doit plutôt se conformer à la législation et se rapprocher de l'ACPE", a declaré la directrice de l'ACPE.

Depuis un certain temps, le Fonea et l'ACPE, antenne de Pointe-Noire, ont su valoriser la formation professionnelle avec le concours des chefs d'entreprise de la place.