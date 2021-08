Congo-Brazzaville: Santé - L'INRB reçoit un lot de kits de dépistage d'Ebola

Le don des Etats-Unis, qui vise à renforcer les capacités nationales et provinciales de la République démocratique du Congo (RDC) à la détection des maladies prioritaires et la résistance aux antimicrobiens, ambitionne d'aider le pays à améliorer ainsi ses réseaux de diagnostic et ses systèmes de surveillance. Il soutiendra le gouvernement dans la préparation, la détection et la réaction rapide à toute future épidémie de cette maladie.

Les Etats-Unis ont officiellement remis, le 13 août, à la RDC), un lot de mille kits de dépistage de la maladie à virus Ebola. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'Institut national de recherche bio-médicale (INRB), dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. Ce don entre dans le cadre du projet Usaid de détection et de surveillance des maladies infectieuses (IDDS) en RDC.

Remettant symboliquement ces kits au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, la cheffe de mission adjointe de l'ambassade des Etats-Unis en RDC, Marion Ekpuk, a rappelé le partenariat entre les deux pays pour faire face à certaines situations et calamités qui ont frappé la population congolaise. La diplomate américaine a insisté sur la détermination des Etats-Unis à établir un partenariat avec la RDC pour mieux répondre aux besoins du peuple congolais, notamment dans la lutte et la prévention de certaines maladies. « Pour les maladies infectieuses prioritaires comme Ebola, nous avons travaillé main dans la main avec l'INRB et le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention au cours des dernières épidémies pour renforcer le système de santé et réduire la propagation de la maladie », a-t-elle souligné.

Justifiant cet apport au système de santé de la RDC, Marion Ekpuk a noté que le travail continuait, bien que la RDC a réussi, avec une réaction rapide et une gestion efficace, à mettre un terme à la douzième épidémie d'Ebola. « Nous devons donc poursuivre nos efforts conjoints, surveiller les cas potentiels et nous préparer à réagir rapidement une fois de plus pour stopper toute nouvelle épidémie », a conseillé la diplomate américaine. Et de souligner que ces mille kits de test GeneXpert pour le dépistage de la maladie à virus Ebola aideront le gouvernement de la RDC à se préparer, à détecter et à réagir rapidement à toute future épidémie de maladie à virus Ebola. Ils rentrent, selon la cheffe de mission adjointe de l'ambassade des Etats-Unis en RDC, dans le cadre de ces efforts conjoints en matière de sécurité sanitaire mondiale et grâce au soutien du peuple américain, par le projet IDDS en RDC.

L'aide tombe à point nommé

Pour le ministre Jean-Jacques Mbungani, ce don arrive à point nommé parce que, dans le programme du gouvernement congolais, il a été insisté de faire de la lutte efficace contre les endémies et les épidémies une des priorités. « Le gouvernement s'efforce, en dehors de la mise en place de la couverture sanitaire universelle, de lutter également efficacement contre les grandes endémies et les épidémies », a-t-il dit, en remerciant l'Usaid pour ce geste. Voilà, a fait savoir le ministre, que ce don vient renforcer cette surveillance avec ce lot de kits par rapport à la maladie à virus Ebola, qui sera utilisé à bon escient pour protéger notre population.

Le directeur général de l'INRB, le Pr Jean-Jacques Muyembe, a salué la concrétisation de cette collaboration entre les Etats-Unis et la RDC, principalement en ce qui concerne la surveillance des maladies infectieuses et parasitaires, par ce don des kits.