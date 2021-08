Congo-Brazzaville: Ponton awards 2021 - La 2e édition va se tenir le 25 septembre

La soirée du mérite ponténégrin dénommée Ponton Awards va avoir lieu, le 25 septembre, à Pointe-Noire, a annoncé Gildas Bakala, président directeur général de l'agence Prescom Media, organisatrice de l'événement, au cours d'une conférence de presse animée le 13 août en compagnie d'Armand Kani Okoko, le président du jury.

Les Ponton Awards récompensent les personnes physiques et morales évoluant à Pointe-Noire et qui se distinguent dans leurs domaines respectifs. A travers cette activité, les organisateurs veulent mettre en valeur les Ponténégrins méritants, passionnés et talentueux dans leurs domaines qui ont des idées novatrices et un impact social.

Avec pour crédo « Vos actions ne seront plus ignorées », les Ponton awards plébiscitent les lauréats dans cinq catégories, à savoir l'excellence entrepreneuriale (idées novatrices, impact social, passion), l'engagement jeunesse (implication dans l'orientation et la formation de la jeunesse, participation au développement), l'excellence sport (idées novatrices, impact social, passion), modèle artistique (influence positive, orientation éducative, création).

En raison du manque d'activités dû à la covid-19, aucune société ou entité ne va être primée cette année dans la catégorie Société culturelle, a précisé Gildas Bakala. L'impartialité et le mérite sont les principaux critères qui vont guider les membres du jury dans leur choix, a ajouté Armand Kani Okoko, entrepreneur, qui va travailler aux côtés de Venance Alexis Gomes, Dr Christian Boungou, Michel Note Agathon, Pascaline Kabré, tous entrepreneurs aguerris, et les autres membres du jury dont l'intégrité ne se dément plus sur la place de Pointe-Noire, a renchéri Gildas Bakala.

Comme l'année dernière, le public va participer aux votes qui vont se faire exclusivement par un numéro Whatsapp : 05 663 63 63. Des votes qui commencent ce 16 août avec la présentation des nominés et vont prendre fin un mois plus tard. En partenariat avec les médias locaux, les différents participants aux Ponton Awards, qui ont fait acte de candidatures, vont être présentés régulièrement pour permettre au public de faire un choix judicieux le cas échéant. Des lauréats distingués vont recevoir, en plus du trophée et du diplôme, divers dons offerts par les partenaires et sponsors de l'événement. Selon Gildas Bakala, le 20 septembre, soit cinq jours avant la cérémonie officielle des distinctions, le public va découvrir les différents nominés au cours d'une soirée pendant laquelle va être projetée une vidéo en lien avec l'événement et d'autres surprises qui vont l'accompagner.

Signalons que les lauréats de la première édition de Ponton awards, distingués le 15 août 2020, ont pour noms : Adriana Talansi, styliste, créatrice de mode en catégorie modèles artistiques, Kriss Brochec, e-consultante, formatrice Ceo de l'Amid en catégorie engagement jeunesse, la société Cow bell, comme meilleure société culturelle, Emmanuel Nketé, entrepreneur culturel, créateur du magazine "Jeunes émergents" en catégorie excellence entrepreneuriat, Achley Moi-Bayonne, fondateur de l'association Génération dorée en excellence sport.