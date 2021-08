Congo-Brazzaville: CHU de Brazzaville - Le nouveau directeur général installé dans ses fonctions

Nommé en Conseil des ministres le 28 juillet, le nouveau directeur général du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, le Pr Thierry Raoul Gombé, a pris ses fonctions le 13 août à Brazzaville, en présence du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

Le ministre du Contrôle d'Etat, en charge de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, le Pr Jean Rosaire Ibara, a également pris part à cette cérémonie.

Plusieurs défis attendent le nouveau directeur général du CHU de Brazzaville. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance hospitalière, du rassemblement et de la mobilisation de toutes les intelligences existantes, de la révision du cadre juridique et de la convention hospitalo-universitaire, de la consolidation des bonnes pratiques administratives, logistiques et comptables, de la mise en œuvre du projet médical « priorité et importation des outils » de gouvernance clinique.

A cela s'ajoutent l'organisation des formations en management hospitalier pour faciliter l'éradication et la responsabilisation des cadres, notamment les chefs de service, la lutte contre les comportements déviants en appliquant à la lettre le code de déontologie et en respectant le serment d'Hippocrate.

Dans le cadre de l'amélioration du cadre de travail, il sera question d'assainir l'environnement du travail ; de réhabiliter le réseau d'eau, d'acquérir des équipements médicaux. Il est pévu, en outre, de finaliser le processus de mobilisation des ressources financières dans le cadre du projet de l'Agence française de développement et de la Banque des Etats de l'Afrique centrale afin de démarrer rapidement les travaux de réhabilitation du centre.

Le nouveau directeur général du CHU de Brazzaville devra améliorer la réactivité des soignants, mettre en place une trousse d'urgence en vue de rendre accessibles les médicaments de première nécessité, mettre en place une pharmacie à usage interne dotée d'un stock conséquent de médicaments et autres produits de santé, apaiser le dialogue social, rétablir la confiance des usagers, redorer l'image publique du CHU.

Le ministre en charge de la Santé, Gilbert Mokoki, qui a présidé la cérémonie, en faisant la lecture de la lettre des missions, a rappelé les orientations du président de la République à élever la santé au rang de première bataille. Le CHU de Brazzaville, qui se situe au sommet de la pyramide sanitaire du Congo, a-t-il dit, doit être l'établissement pilote de la réforme hospitalière. « La prise de conscience du DG entrant m'offre l'occasion de rappeler que l'amélioration de la gouvernance du CHU passe avant tout par l'intériorisation de la dynamique du changement prôné par le président de la République, chef de l'Etat », a-t-il souligné.

« Les efforts consentis par le gouvernement visent à doter le CHU de moyens nécessaires à remplir avec efficacité et efficience ses missions de soins, de formation, de recherche, de participation aux actions de santé publique, pour la plus grande satisfaction des patients, des autorités et des agents du CHU », a assuré Gilbert Mokoki.

Précisons que le nouveau directeur général remplace à ce poste Denis Bernard Raiche, de nationalité canadienne, qui l'a occupé pendant dix mois.