Congo-Brazzaville: Œuvre d'art - Le masque « Okuyi » fait son entrée à la galerie-musée du Bassin du Congo

Dans l'optique d'une plus grande représentation d'œuvres historiques du peuple gabonais au sein de la galerie-musée du Bassin du Congo, sa majesté Ovenga 1er d'Olamba, a fait don du masque Okuyi, le 13 août, lors de son séjour à Brazzaville, dans le cadre des obsèques du roi Makoko, Auguste Nguempio.

La cérémonie de remise du masque Okuyi s'est faite en présence de Jean-Paul Pigasse, président-directeur général du groupe Adiac, et de quelques autres responsables dudit groupe ainsi que ceux de la galerie-musée du Bassin du Congo. Cet objet d'art est un patrimoine de la communauté Myènè établie à Port-Gentil, Lambaréné et Libreville, au Gabon.

Okuyi est destiné aux élus qui doivent devenir de véritables hommes ou initiés. Cette initiation qui marque le passage de la vie de jeune garçon à celui d'homme adulte procure, entre autres, la sagesse, la vie et la connaissance. Et, à en croire sa majesté Ovenga 1er d'Olamba, ce genre d'initiation qui nécessite d'être interné se déroule dans la forêt pendant un bon bout de temps. « On fait consentir au concerné ou dans le cas contraire, on l'attrape de force pour qu'il subisse ce rituel qui n'en sera que bénéfique pour lui car après la cérémonie, il peut être considéré comme un véritable homme par toute la tribu », a-t-il précisé.

Durant le rituel, on apprend souvent le maniement de la tradition, la connaissance, la vie en forêt. « A un moment, on laisse l'initié aller chercher la lumière. Une fois qu'il l'a obtenue, on le ramène dans la ville où se trouvent les femmes. Car, à la base, il y a une séparation entre les hommes et les femmes », a-t-il expliqué.

Composé de raphia et arborant les couleurs divinatoires, à savoir le rouge, le blanc et le noir, le masque Okuyi accompagne, entre autres, les funérailles, les retraits de deuil ou même d'autres cérémonies de jouissance. « Par exemple, quand on perd un monarque au sein de la tribu, Okuyi sort pour venir rendre hommage et dire les derniers adieux, afin d'ouvrir la porte des ancêtres au défunt pour un bon accueil dans le royaume des aïeux », a expliqué sa majesté Ovenga 1er d'Olamba.

Notons que selon la tradition Myènè, la profondeur de la connaissance du masque Okuyi demeure l'apanage des initiés. Et pour sa majesté, il est très important que ce masque figure parmi les œuvres d'art que regorge la galerie-musée du Bassin du Congo.