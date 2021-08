Cote d'Ivoire: Les Grillades de Korhogo 2021 - La fête de la bouffe et des affaires... en hommage à Amadou Gon Coulibaly

La 4e édition de ce rendez-vous culturel s'est ouverte, le 13 août, sous le haut patronage du Premier ministre.

De la pintade braisée ou rôtie. Du poulet frit ou braisé. Du Choukouya de bœuf, de mouton, de chèvre... La grande fête du fumet à Korhogo, place O'Bali event, bat son plein depuis, le jeudi 12 août, date du lancement à l'hôtel Iris Mont Korhogo et suivie de l'ouverture officielle le 13 août. On déguste. On mange. On boit... On fait des affaires.

Ainsi, après le rendez-vous manqué de 2020 pour cause de décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de la pandémie du Covid-19, les Grillades de Korhogo sont donc de retour au grand bonheur des festivaliers.

Justement, la promotrice de l'événement, Mme Okou Djénéba Gon Coulibaly, sœur du défunt et son équipe ont décidé de dédier cette édition au Premier ministre décédé, le 8 juillet 2020. Une façon pour eux de lui rendre un hommage pour tout le soutien qu'il a toujours apporté, a-t-elle expliqué, lors de la cérémonie officielle d'ouverture, le vendredi 13 août 2021.

Les Grillades de Korhogo 2021 sont donc une autre occasion pour la Côte d'Ivoire de rendre hommage à cet homme d'Etat dont la disparition a créé un grand émoi particulièrement dans la cité du Poro.

C'est ce que le Premier ministre et haut patron de l'événement, Patrick Achi, a fait par la voix de son représentant, Amadou Koné, ministre des Transports, au cours de la cérémonie.

Le Premier ministre a rappelé, entre autres, les liens fraternels qui existaient entre son prédécesseur et lui. Quant aux promoteurs du festival, il a loué leur contribution à la promotion économique et touristique de la région. Aussi, les a-t-il encouragés à poursuivre cette œuvre avec la promesse d'être présent à la 5e édition.

Amadou Koné avait à ces côtés, le ministre Alain Donwahi qui est l'invité d'honneur et le ministre Amadou Coulibaly.

Les Grillades de Korhogo sont un rendez-vous qui revêt un caractère à la fois social, culturel et économique. On y vient, non seulement pour découvrir les mets de la zone géographique de Korhogo, danser au son des prestations des artistes musiciens, mais aussi pour faire de bonnes affaires.

A ce propos, Mme Okou révèle, entre autres, qu'à chacune des éditions précédentes, chaque rôtisseur a réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de 200 mille francs Cfa. Les transporteurs et les réceptifs hôteliers de la ville et de ses environs se frottent aussi les mains grâce à l'affluence des invités sur Korhogo.

Ce samedi soir, à partir de 20h, le mercure va encore monter avec le concert géant qui a lieu tous les soirs au grand bonheur du public.

La fête prend fin, ce dimanche 15 août.