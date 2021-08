Sénégal: Contenu local dans le secteur pétrole et gaz - Ces exigences élevées demandées aux entreprises nationales

Au regard des exigences en matière de Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (Qhse), mais aussi du coût élevé des certifications et de la maitrise de l'anglais qui est la langue de travail dans l'Offshore, très peu de Pme/Pmi locales ont la possibilité d'obtenir des parts de marché acceptables dans les projets pétro-gaziers, explique Assane Drabo, responsable Qhse chez Carena, l'une des rares Pme/Pmi jugées éligibles. Pour maximiser leurs chances, dit-il, les entreprises locales doivent miser sur la formation et mutualiser leurs moyens, sinon la sous-traitance internationale va « durablement » s'imposer.

Le Sénégal dispose, depuis le 24 janvier 2019, d'une loi sur le contenu local dans le secteur pétro-gazier - récemment élargie au secteur minier. L'objectif est ambitieux : atteindre 50 % de contenu local à l'horizon 2030. Autrement dit, il s'agit de permettre aux entreprises sénégalaises de capter 50 % des activités pétrolières et gazières. Nos entreprises sont-elles suffisamment armées pour capter cette manne ? La question mérite d'être posée au vue des exigences très élevées que requiert le secteur des hydrocarbures. Cette problématique était au cœur de la journée de consultation des entreprises du secteur des services co-organisée, le 6 juillet à Dakar, par le secrétariat technique de suivi du contenu local, le Ministère du Pétrole et des Energies, le Ges-Petrogaz et le cabinet consultant Doris dont le thème portait sur le processus d'élaboration de la stratégie nationale du contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Lors de cette rencontre, les entreprises locales ont exprimé un certain nombre de craintes liées notamment aux exigences très élevées.

Carena, qui évolue dans le secteur de la construction et de la réparation navales, est l'une des rares Pme/Pmi locales à figurer dans la short-list des entreprises susceptibles de pouvoir exercer des activités industrielles sur les plateformes O&G (oil and gas). « La tradition anglo-saxonne est très exigeante en raison des objectifs réalisables. A cela il faut ajouter la nécessité de disposer des certifications ISO 9001 des cabinets d'audit comme Bureau Veritas », explique Assane Drabo, manager Qhse (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) à Carena.

L'autre critère requis est l'existence d'un capital humain de qualité formé dans les métiers sur l'Offshore. Il est également demandé aux entreprises soumissionnaires de fournir la preuve d'avoir travaillé sur une plateforme O&G. Carena bénéfice d'un capital expérience dans le domaine des mines pour avoir travaillé lors de la construction de la mine de Sabodola et de Diogo où le plan Qhse est une exigence pour soumissionner aux appels d'offres. « Notre présence sur ces sites nous a permis de nous mettre à niveau dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l'hygiène et de l'environnement », renseigne M. Drabo.

Coût élevé des certifications

Au regard de la complexité de manager un plan Qshe « robuste » mais aussi du coût élevé des certifications et de la maitrise de l'anglais qui est la langue de travail dans l'Offshore, très peu de Pme/Pmi locales ont la possibilité d'obtenir des parts de marché acceptables, poursuit notre interlocuteur. De ce fait, les concessionnaires dans leur stratégie font appel à la sous-traitance internationale ; ce qui est « dommageable pour l'économie du pays ».

L'absence d'une main d'œuvre qualifiée est ainsi un lourd handicap. M. Drabo préconise, pour l'effectivité du contenu local, de faire en sorte que les entreprises locales bénéficient de mécanismes de collaboration avec des pays de tradition O&G (comme le Ghana) pour une meilleure prise en charge de la formation continue du personnel technique.

Dans ce domaine, la loi cède la place à des programmes, des règlementations, et à des régulations. Sous un aspect plus « business » il est important, souligne Assane Drabo, que les Pme/Pmi disposent d'une trésorerie saine pour faire face aux dépenses courantes très élevées. « Nous devons nous inscrire dans une dynamique de mutualisation de nos efforts pour pouvoir profiter de certaines dispositions du « content local ». Autrement, la sous-traitance internationale va s'imposer durablement. Ce qui est le cas actuellement au niveau du projet Gta [Grand Tortue Ahmeyim] où on trouve une masse importante de cadres d'origine étrangère (africaine). C'est par la formation à tous les niveaux de l'industrie pétrolière et gazière que le concept de contenu local aura son véritable sens », conclut-il.