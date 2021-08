Algérie: Canicule - La Protection civile émet des consignes de prévention

Alger — Des consignes de prévention ont été émises par la Direction générale de la Protection civile pour se protéger contre les effets de la canicule qui sévit actuellement dans plusieurs wilayas du pays, invitant ses unités à intensifier les actions de sensibilisation et à une large médiatisation de ces consignes, indique samedi un communiqué de cette institution.

La Protection civile, qui appelle à la vigilance, invite les citoyens à "fermer les volets et les rideaux et les façades de leurs habitations exposées au soleil, à maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit", précise le communiqué.

La Protection civile appelle, en outre, à "ne pas s'exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants, et à éviter les déplacements pendant cette période, sauf en cas de nécessité", ajoute la même source.

Il est recommandé pour les sorties "le port d'un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire. Les activités extérieures nécessitant des dépenses d'énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage) sont également à éviter".

La Protection civile conseille les citoyens de "ne pas se baigner dans les réserves d'eau" et rappelle la nécessité de "proposer régulièrement des boissons aux personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes âgées et malades)".

Elle recommande aussi de "ne jamais laisser les enfants seuls à l'intérieur d'un véhicule" et invite "les conducteurs non équipés de l'air conditionné dans leurs véhicules à éviter d'effectuer de longs trajets.