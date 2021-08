Algérie: Feux de forêts - Communion de l'Algérie et de la Turquie dans l'épreuve partagée

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger, Ramtane Lamamra, et son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, se sont présentés mutuellement les condoléances et se sont informés des bilans en pertes humaines suite aux feux de forêts qui frappent les deux pays, indique samedi un communiqué du ministère.

A l'occasion de la visite en Algérie du chef de la diplomatie turque, et qui "intervient dans le contexte d'une épreuve de feux violents dans chacun des deux pays et d'inondations catastrophiques en Turquie, les deux ministres se sont présentés mutuellement les condoléances et se sont informés des lourds bilans en pertes humaines", souligne le communiqué.

Les deux ministres et leurs délégations ont observé une minute de silence et récité la Fatiha pour le repos éternel de toutes les victimes en Algérie et en Turquie.

Ils ont aussi salué la mémoire des huit membres de l'équipage, cinq Russes et trois Turcs, qui ont perdu la vie dans le crash de l'avion bombardier d'eau russe en mission pour éteindre un incendie en Turquie.