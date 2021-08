Congo-Kinshasa: Kwilu - 2 élèves calcinés à Bulungu

Deux élèves; l'un du primaire et l'autre du secondaire, ont été calcinés vendredi 13 août dans un champ du village Nkara, dans le territoire de Bulungu au Kwilu.

Selon l'administrateur du territoire qui livre l'information, ces deux enfants étaient à la recherche des rats et des écureuils. Ils se sont retrouvés au milieu du brûlis sans le savoir. Bernardin Mwankimi appelle la population à ne plus se rendre au champ qu'on a brûlé pour rechercher quoi manger car selon lui c'est un danger.

« Dans le Nkara il y a eu deux jeunes gens qui étaient partis au champ pour chercher les écureuils et les rats. Mais ces deux jeunes gens-là ont été calcinés au champ, càd brûlés. Ils se sont retrouvés au milieu du feu et ils n'ont pas pu sortir du feu. Donc, ils sont brûlés et calcinés. Quand on brûle les champs là-bas chez eux, ils vont là-bas pour chercher des écureuils et des rats. A ce moment-là, derrière là il y a eu encore du feu. Ils sont derrière ou à l'intérieur là, donc sans le savoir ils retrouvaient au milieu du feu », a expliqué l'administrateur du territoire en demandant à la population de ne plus se rendre aux champs lorsqu'il y a des feux de brousse.