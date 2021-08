Afrique: Premier League / Chelsea - Trevoh Chalobah, le natif de la Sierra Leone a déjà conquis Stamford Bridge

Pour son premier match de cette saison 2021-2022 avec le club de Chelsea, le jeune défenseur Trevoh Chalobah, originaire de la Sierra Leone, a inscrit un magnifique but et livré une performance XXL face à Crystal Palace hier samedi 14 aout 2021.

Cette année sera surement la bonne pour Trevoh Chalobah. Prêté à de nombreuses reprises par la direction de Chelsea, le jeune défenseur de 22 ans, Trevoh Chalobah, né en Sierra Leone en 1999, est sans doute bien partie pour enfin s'installer dans l'effectif de Chelsea cette saison 2021-2022. Déjà auteur d'une belle prestation lors de la finale de la Supercoupe face à Villareal, il vient encore de rendre une copie propre à son entraineur hier samedi 14 aout 2021 contre Crystal Palace.

En effet, il a inscrit le troisième but de Chelsea d'une superbe frappe en dehors de la surface à la 59'. Très bon dans la relance, costaud dans les duels et avec une bonne anticipation, ce milieu de terrain de formation, se plait bien au poste de défenseur axial. Il a même été élu "Man of the match" dans ce match où Chelsea s'est imposé 3 buts à 0. Les différents prêts lui ont donc surement servi pour se bonifier.

Trevoh Chalobah et les différents prêts

Arrivé très jeune en Angleterre, T. Chalobah intègre le centre de formation de Chelsea. Il côtoie aussi les sélections jeunes des Three Lions (U23, U18) et remporte même l'Euro des moins de 17 ans en tant que capitaine. Vient ensuite le début des prêts. En 2018, il part à Ipswich, en 2019 à Huddersfield, et le dernier prêt en date est celui de Lorient. Cette saison, T. Tuchel a décidé de lui faire confiance en l'intégrant dans l'équipe première des Blues.

Trevoh Chalobah encore sélectionnable par la Sierra Leone

Né en Sierra Leone, le colosse défenseur de Chelsea de 190cm peut encore jouer pour son pays d'origine. Car quand on connait la pléiade de défenseur de l'équipe angalise, la bataille sera forcément rude pour lui. Mais avec les performances qu'il est train de réaliser, Gareth Southgate va surement l'insérer dans ses petits papiers lors des prochains rassemblements.