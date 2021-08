Algérie: Zeghdar se réunit avec les instances d'accompagnement des filières industrielles

Alger — Le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar a tenu, dimanche, des réunions avec les responsables de certaines instances d'accompagnement des filières industrielles, à savoir le Centre technique des industries agroalimentaires (CTIAA), le Centre technique des industries mécaniques et transformatrices des métaux (CTIME), et le Conseil national de concertation pour le développement de la petite et moyenne entreprise (CNCD-PME), indique un communiqué du ministère.

Au cours de ces réunions, M. Zeghdar a évoqué les mécanismes adoptés par ces instances pour accompagner les PME activant dans les filières et domaines techniques spécialisés.

A cette occasion, le ministre a mis en avant l'importance et le rôle de ces organismes dans l'accompagnement des institutions, publiques et privées, en vue de la promotion de l'industrie nationale, soulignant en même temps "la nécessité de déployer davantage d'efforts pour une efficacité plus grande de ces instances, notamment en matière de gestion, de gouvernance ainsi que de coordination entre elles et les différentes institutions économiques".

Dans le même contexte, M. Zeghdar a affirmé que son département ministériel accompagnera et soutiendra ces organismes dans leurs programmes tracés, mettant l'accent sur l'importance de s'appuyer sur l'expertise nationale et les compétences universitaires pour mettre en œuvre ces programmes, d'autant plus que ces organismes sont un médiateur indispensable entre les universités et les institutions industrielles, précise le communiqué.

En organisant ces réunions, le ministre de l'Industrie aura conclu une série de réunions avec les responsables des organismes sous la tutelle du ministère.