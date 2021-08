Algérie: Mise en garde contre les rumeurs colportées par les ennemis de la religion et du pays

Alger — La Commission ministérielle de la Fatwa a appelé, dimanche, à l'importance de s'attacher à l'unité de la société algérienne face à toute tentative la visant, mettant en garde contre "les rumeurs tendancieuses colportées par les ennemis de la religion et du pays" notamment à travers les réseaux sociaux en "cette circonstance exceptionnelle".

Dans un communiqué, la Commission ministérielle a réaffirmé "l'importance de l'unité de la société algérienne (...) dans laquelle sont soudées les constantes de l'identité nationale: l'islam, l'arabité et l'amazighité".

Condamnant les crimes des feux de forêts survenus dans plusieurs wilayas du pays, la Commission a indiqué que "la nuisance à la terre est le plus grand péché, notamment si cela entraine mort d'homme et appauvrissement des potentialités et des richesses de la nation".

Après avoir rappelé que "la Fitna et la division d'une seule communauté est l'un des plus grands péchés", la commission a appelé le peuple algérien à contrecarrer toute tentative visant à compromettre l'unité nationale et à désunir le peuple », expliquant que cette démarche est « un devoir religieux et une obligation nationale ».

Selon la même source, la commission a affirmé que les dispositions relatives aux "crimes, aux châtiments et aux peines relèvent seulement de la compétence des organes de l'Etat, une règle majeure de la charia islamique et un principe authentique de jurisprudence et de droit".

Elle a souligné dans ce contexte que "l'investigation dans les crimes, les délits et les infractions, ainsi que l'exécution des peines à leur encontre relèvent exclusivement de la compétence de la justice algérienne» et « aucun individu n'a le droit de s'ingérer dans cette affaire" .

La commission ministérielle de la fetwa a condamné "l'acte criminel isolé commis par des criminels sans foi ni loi, dépourvus de toute humanité, un crime bannis à l'unanimité", exprimant sa confiance en "la justice et les institutions" du pays.