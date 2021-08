Algérie: Nécessaire renforcement du caractère prospectif des outils d'urbanisme

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a mis en avant dimanche à Alger la nécessité de renforcer le caractère prospectif et planificateur des outils d'urbanisme, de règlementer les certificats d'urbanisme, de garantir le contrôle et de prévoir des sanctions dans le cadre de l'avant-projet de loi sur l'urbanisme.

Le ministre a également rappelé les dispositions prévues dans l'avant-projet de loi pour la prévention des risques naturels et l'encadrement d'un dialogue entre les acteurs et la société civile afin de développer les outils de l'urbanisme.

Par ailleurs, M. Belaribi a souligné l'importance de l'avant-projet, qui intervient 30 ans après la promulgation de la loi 90-29 relative à l'aménagement et l'urbanisme, "promulguée dans des conditions critiques, ce qui a entrainé des dérapages et des dysfonctionnements constatés dans les pratiques urbanistiques, lesquels déteignent sur le tissu urbain, la rénovation et l'attractivité des villes et la cohérence territoriale".

De plus, il a souligné la nécessité d'associer tous les partenaires afin d'améliorer les besoins environnementaux et énergétiques, et ce conformément au Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) dans le cadre des objectifs fixés par l'Etat dans le but de réformer le cadre juridique de l'urbanisme.