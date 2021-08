Angola: La BNA lance la construction d'un "Cash Center" monétaire

Luanda — Les travaux de construction du Centre Logistique pour le stockage, le traitement et la distribution des billets de banque et des pièces de monnaie, connu sous le nom de « Cash Center », de la Banque Nationale d'Angola (BNA), ont commencé en août dernier, dans la Zone Economique Spéciale - ZEE Luanda /Bengo.

Les travaux, attribués à Omatapalo, sont budgétisés à 32,7 milliards de kwanzas et devraient durer dix mois. La première pierre a été symboliquement posée le 10, par le gouverneur de la Banque centrale, José de Lima Massano, selon une publication sur le site Internet de l'institution bancaire.

Selon la note à laquelle l'Angop a eu accès samedi, l'acte de lancement du démarrage des travaux a été précédé de la signature de la cession des travaux, aux termes de la loi n°41/20 du 23 décembre - Loi sur les marchés publics, entre la Banque nationale d'Angola et l'Omatapalo.

Le directeur adjoint du Département du patrimoine et des services de la BNA, João Massunga, et le directeur général l'Omatapalo chargé de la production, Pedro Chambel, ont été les signataires de l'accord.

La construction du Cash Center s'inscrit dans le processus de modernisation de la gestion des pièces de monnaie en circulation, afin d'obtenir les performances nécessaires aux configurations requises, en s'appuyant sur les meilleures pratiques internationales en la matière.

Selon la BNA, le projet offrira une grande capacité de traitement et de stockage des billets et des pièces et aura des équipements et des fonctionnalités qui assureront le traitement des espèces avec plus de sécurité, de fiabilité et d'efficacité.