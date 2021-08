Madagascar: E-commerce - Bonmarché.mg lance une plateforme dédiée aux articles d'occasion

Herizo Fanomezana Ratefiarison, coordinateur des ventes de Bonmarché.mg

Les ventes en ligne ont le vent en poupe. Et les encouragements présidentiels adressés aux jeunes pour pratiquer cette activité source de revenus ont fait probablement naître de nouvelles vocations.

Malheureusement cette filière n'est pas à l'abri des dérives et des abus. Surtout quand on sait que dans la plupart des cas, ce sont les friperies, des articles et des accessoires de seconde main qui sont mis en vente sur les réseaux sociaux, avec ce que cela suppose de déception pour les acheteurs qui se retrouvent parfois avec des produits non conformes aux photos qui illustrent les publications. L'on assiste d'ailleurs, dans certains cas, à des arnaques en ligne. C'est justement pour pallier ces inconvénients que la plateforme Bonmarché.mg, spécialisé dans l'e-commerce a décidé de lancer un nouveau service, dénommé « Bonmarché.occasion » destiné comme son nom l'indique à gérer les échanges en ligne des articles d'occasion, aussi bien entre professionnels que les particuliers.

Facilitateur

« Ce nouveau service que nous venons de mettre en place joue le rôle de facilitateur des échanges en ligne en garantissant la conformité des articles ainsi que le paiement et la livraison. », explique Herizo Fanomezana Ratefiarison, coordinateur de vente de Bonmarché.mg. Les annonces ciblées dans ce service concernent une large gamme de produits de différents secteurs comme le high-tech, la mode, l'électroménager mais également l'immobilier et les ventes de véhicules d'occasion. « La publication des annonces est gratuite pour les particuliers et avec un frais d'accès symbolique pour les professionnels », précise ce responsable de Bonmarché.mg en expliquant que pour y accéder, il suffit d'entrer dans la partie vente d'articles d'occasion de la plateforme Bonmarché.mg. Par ailleurs, « pour les professionnels qui souhaitent effectuer des offres promotionnelles ou de déstockage, la plateforme permet un service complet dès la récupération, le paiement jusqu'à la livraison finale grâce à son service de livraison Ateroaty ». Bonmarché sortira bientôt une application téléchargeable sur la plateforme Google Play. Une manière, en somme de rendre encore plus efficace, l'e-commerce à Madagascar.