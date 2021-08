Madagascar: Antanifotsy - Un voleur de moto lynché par la foule

Un voleur de moto a été appréhendé par les gendarmes, à Alakamisikely dans le fokontany Vatovandana commune Ambatondrakalavao, district d'Ambatolampy.

Les faits, deux hommes ont demandé à un taxi-moto de les conduire vers un lieu appelé Ambatomiady Antanifotsy. Loin de se douter du pire, le conducteur de la moto accepte leur proposition et conclut la location. En cours de route, le conducteur de la moto s'est senti fatigué, et s'est arrêté. Les malfrats ont profité de cette occasion pour l'asperger avec une bombe suffocante. Asphyxié par l'odeur, le propriétaire du deux roues s'est évanoui. Les voleurs se sont alors enfuis avec la moto de marque BOXER. Après avoir retrouvé ses esprits, le conducteur de la moto a déposé plainte pour vol et agression.

Aussitôt avisés, les gendarmes ont ouvert une enquête et sont descendus sur les lieux pour constater les faits. Les gendarmes, des éléments du DAS appuyés par le fokonolona ont posé des barrages aux alentours d'Ambatomiady en vue d'appréhender ces malfrats. La collaboration entre le fokonolona et les forces a porté ses fruits. Même si la capture n'a pas apporté le résultat escompté vu que l'autre voleur a pu s'échapper, un co-auteur a été rattrapé avec la moto routière à Alakamisikely, dans le fokontany Vatovandana.

Le fokonolona, furieux des méfaits de ces malfrats, est entré dans une colère noire et a réclamé une vindicte populaire. Le fokonolona lui a infligé des coups et blessures. Blessé au point de mourir, le malfrat a pu être sauvé grâce à l'intervention des gendarmes. Il a reconnu les faits durant l'enquête et a avoué aux gendarmes leur intention sur ce vol. La recherche de l'autre voleur de moto continue. Le déferrement de l'affaire au tribunal se fera prochainement. Les gendarmes incitent toujours la population à faire preuve de vigilance face aux vols de moto en recrudescence dernièrement. En outre, les voleurs des deux roues ne manquent pas d'occasion pour commettre leur méfait.