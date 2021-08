Madagascar: Services publics - Un camion benne attribué à la CUA par le PRODUIR

Les services publics, notamment ceux liés à l'assainissement, attirent de plus en plus l'attention des partenaires de développement, dans un contexte de lutte contre la Covid-19. Selon les responsables du projet, cette attribution s'inscrit dans le cadre de l'exécution des activités de la composante CERC (Contingent Emergency Response Component) du PRODUIR, un financement de la Banque Mondiale.

« La poursuite et le renforcement des efforts réalisés pour lutter contre l'épidémie du Coronavirus a conduit le Gouvernement à élaborer un Plan Multisectoriel d'Urgence (PMDU) face à la COVID-19, adopté en Conseil des Ministres le 1er juillet 2020. Il est établi sur la base de l'analyse des besoins urgents et prioritaires d'une part, et de l'évolution de la situation sanitaire, sociale et économique d'autre part.

Ce plan vise à juguler la propagation du coronavirus et endiguer la pandémie ; à venir en aide aux populations vulnérables et à répondre efficacement aux besoins vitaux de la population, aux défis de la réduction de la pauvreté, de la vulnérabilité et de la précarité et à protéger l'économie, maintenir le capital humain et faciliter la relance. C'est pour soutenir la mise en œuvre de ce PMDU que la Banque Mondiale a mobilisé le CERC avec un financement de 123 millions USD », ont-ils noté. Selon la CUA, ce camion sera destiné à appuyer les activités de la Commune, notamment pour le transport de matériaux divers et contribuer à la réalisation des travaux dans les quartiers d'Antananarivo.

A noter que le PRODUIR vise essentiellement à améliorer les conditions de vie en milieu urbain et la résilience des populations dans des quartiers défavorisés du Grand Antananarivo, ainsi qu'à renforcer les capacités des acteurs à répondre efficacement à une situation d'urgence ou de crise.