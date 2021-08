Angola: Anglo American va consacrer trois mois à la prospection minière en Angola

Luanda — Les travaux de prospection minière que la multinationale anglo-américaine a commencé samedi, dans les provinces de Moxico et de Cumene, devraient durer trois mois, a déclaré le président du conseil d'administration de l'Institut géologique d'Angola, Canga Xiaquivuila.

Selon le responsable, au début de l'activité, ces études aérogéophysiques pour les deux sites de l'Est et du Sud de l'Angola, respectivement, impliqueront deux avions : l'un engagé dans le prélèvement électromagnétique, à Moxico, et l'autre en levé magnétique, à Cunene.

L'opération résulte de contrats d'investissement minier, signés par Anglo American et le Ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET), en novembre 2019, et permettra de sélectionner les zones d'intérêt pour l'exploration minière dans ces provinces, dans une première phase.

L'Anglo American (multinationale britannique) a signé cinq contrats avec le MIREMPET, trois pour la province de Cunene, pour les métaux de base (cuivre, cobalt et nickel), et deux à Moxico (cuivre, cobalt et argent).

« Après la reconnaissance, se succèdent les étapes de découverte, de dépôt et d'évaluation de la ressource, jusqu'à atteindre le minéral. C'est un moment aérogéophysique, qui se passe de la meilleure des manières grâce au Plan Géologique National (PLANAGEO) qui est venu améliorer et évaluer le potentiel géographique du pays », a décrit le responsable.

Selon lui, pour atteindre l'objectif final, qui est d'obtenir les meilleurs résultats, en extrayant les minerais, cela pourrait prendre bien plus de 15 ans, mais avec l'investissement du gouvernement angolais, le processus de transformation a été réduit en moins de trois ans (10 à 15 ans).

"Je ne peux pas préciser les montants de cet investissement. Cependant, avec mon expérience de technicien, cela peut prendre 30 millions de dollars par an", a-t-il déclaré.