Afrique: La Banque mondiale prévoit d'étendre le MOSAP à 15 provinces du pays

Malanje (Angola) — Le directeur exécutif de la Banque mondiale (BM) pour l'Angola, le Nigeria et l'Afrique du Sud, Armando Manuel, a annoncé samedi que le gouvernement angolais et la BM étendraient dans un proche avenir le projet (MOSAP II) à 15 provinces du pays , visant à réduire la pauvreté dans les zones rurales.

Actuellement, le projet de développement de l'agriculture familiale et commercialisation (MOSAP II), financé par la Banque mondiale et le gouvernement de l'Angola, est développé dans seulement 3 provinces, notamment Malanje, Huambo et Bié.

Il a expliqué que des études avaient été réalisées pour la brève extension du projet, qui vise à responsabiliser et donner aux communautés rurales de meilleures pratiques dans l'exercice de l'agriculture familiale, leur permettant surtout de ne plus pratiquer une agriculture de subsistance et d'évoluer vers une agriculture rentable.

« La Banque mondiale est à l'avant-garde de la lutte contre la pauvreté et du partage de la prospérité au sein des communautés rurales », a-t-il déclaré, ajoutant que le projet MOSAP II a entraîné des changements majeurs dans la façon dont l'agriculture est pratiquée, grâce à l'introduction d'écoles de terrain.

A l'occasion, le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, social et économique, Domingos Eduardo, a expliqué que le gouvernorat local a l'intention de proposer au MOSAP II, l'introduction de la recherche appliquée, en vue de doter les familles paysannes d'instruments pour améliorer leur productivité.

Il a indiqué que dans le contexte de l'augmentation de la production et de la productivité, le gouvernorat provincial avait légalisé 18 coopératives paysannes, dont 16 avaient déjà reçu des financements de banques commerciales.

Armando Manuel, qui a travaillé un jour à Malanje, a visité le village de Mutumbua dans la commune de Cota (municipalité de Calandula), où les paysans ont partagé leur histoire et expliqué le fonctionnement du Centre de services agricoles.

Le responsable a assisté à la cession de crédit aux membres des coopératives Ngola Rodrigues et Comandante Valódia, a également visité le village de Nzari, dans la même commune, et reçu des informations détaillées sur le traitement de la farine grillée, le processus d'alphabétisation, le fonctionnement des champs-écoles.

Mis en œuvre en 2016, le projet MOSAP II remplace MOSAP I, créé en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté en milieu rural.

Mosap II est une initiative du ministère de l'Agriculture, financée par la Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole (FIDA).

Le projet vise à former et accompagner les agriculteurs et les familles paysannes, avec des intrants et instruments agricoles.