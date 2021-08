Angola: L'UNTA-CS recommande une révision du salaire minimum national

Luanda — L'Union nationale des travailleurs angolais - Confédération syndicale (UNTA-CS) a souligné samedi la nécessité de réviser le salaire minimum national, pour donner un plus grand pouvoir d'achat aux citoyens.

Parmi les recommandations issues de son Sixième Congrès ordinaire, avec la participation de 315 délégués, et réalisé sous le slogan « Avec les syndicats, le travail est plus sûr », l'UNTA-CS souligne la nécessité de trouver des mécanismes pour contrôler l'inflation, car il s'agit d'un indicateur d'une extrême importance dans la situation socio-économique et sert de base à l'action de la politique économique.

L'UNTA-CS entend également activer des mécanismes de pression, au cas où les objectifs dans le cadre de la révision de la loi générale du travail actuellement en cours ne seraient pas atteints, ainsi qu'assurer la formation syndicale des dirigeants et du personnel avec des cours de formation des formateurs.

Les syndicalistes ont également l'intention de ratifier les demandes d'adhésion des syndicats, et les délégués à l'événement ont exprimé leur mécontentement face à la situation économique et sociale actuelle du pays.

Les délégués proposent à l'Exécutif la révision du pourcentage de l'impôt sur le revenu du travail (IRT), le réduisant de 25 à 17 pour cent, élargissant l'assiette fiscale pour les secteurs qui n'ont jamais contribué.

Ils ont appelé à la création de conditions de travail, pour la dynamisation de l'activité entrepreneuriale et qu'une plus grande attention soit accordée à la politique de rémunération et à l'autonomisation des entrepreneurs avec des financements bonifiés, afin d'augmenter les investissements et de générer de nouveaux emplois.

Le Congrès de l'UNTA-CS a élu José Joaquim Laurindo, au poste de secrétaire général, avec 184 voix, au suffrage direct et secret, pour le mandat 2021-2026.

Son élection, avec un pourcentage de 66,6 du total des voix, a dépassé la candidate Filomena António, qui n'a obtenu que 48 voix.

José Joaquim Laurindo, qui s'est dit satisfait du choix des membres, a souligné la responsabilité de remplacer Manuel Viage, pour avoir fait sa carrière dans le mouvement syndical avec virilité et inclusion.

Le nouveau secrétaire général de l'UNTA-CS a comme principaux axes de force la promotion d'actions visant l'ascension des femmes à des postes de direction dans le mouvement syndical, à tous les niveaux, ainsi que le respect du programme et des statuts de l'organisation.

José Joaquim Laurindo est diplômé en géographie de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED) de Benguela.