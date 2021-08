Afrique: CM 2022 - Les Eperviers ne viendront pas en victimes expiatoires (sélectionneur)

Dakar — L'équipe nationale de football du Togo, absent des deux dernières éditions de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), ne se déplacera pas en victime expiatoire au Sénégal où elle doit jouer le 1-er septembre prochain contre les Lions, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a déclaré son sélectionneur, le Portugais Paulo Duarte.

"Je veux bien gagner au Sénégal", a dit le nouvel sélectionneur des Eperviers au cours d'une conférence de presse, ajoutant toutefois qu'il ne vient pas en magicien.

Paulo Duarte, dont les propos sont rapportés par des médias locaux, a tenu à souligner que les Eperviers ont perdu de leur superbe ces dernières années.

"Quand on rate deux CAN, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien", a dit l'ancien sélectionneur du Burkina Faso et du Gabon, qui a succédé au Français Claude Le Roy à la tête de l'équipe nationale du Togo.

Il a demandé de la patience et indiqué que sa mission consiste à "tout faire pour améliorer la qualité de jeu et les performances" de l'équipe nationale du Togo, qui fait partie des adversaires de poule du Sénégal avec le Congo et la Namibie, dans le cadre des éliminatoires du prochain Mondial.

"Le Togo a perdu son image, sa visibilité, sa force", a insisté le technicien portugais, même s'il reste encore au groupe de performance des Eperviers "beaucoup de qualités".

Il doit allier ces qualités à "l'agressivité" qui fait la force des équipes modernes, selon le technicien, dont l'ambition est de prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec les Eperviers.

Paulo Duarte assure qu'il fera cependant "tout pour faire la meilleure campagne possible" lors de la campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Aussi inclut-il dans son travail "le développement des joueurs locaux" et compte pour cela avoir avec les techniciens locaux les meilleures relations possibles.

Sur le choix des futurs joueurs, le technicien portugais arrivé de l'Angola où il a dirigé le Desportivo Primeiro de Agosto de Luanda (élite), a dit préférer s'appuyer sur "ceux qui sont prêts à tout donner".