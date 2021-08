Rwanda: Le président rwandais, Paul Kagame, tire à boulet rouge sur Arsenal

La défaite d'Arsenal contre Brendford vendredi à l'occasion du match d'ouverture de la première journée du championnat anglais n'a pas du tout plu au président rwandais, Paul Kagamé.

Alors que son pays est l'un des sponsors du club londonien, le Numéro 1 rwandais n'a pas hésité à réagir après cette défaite, parlant de « médiocrité ».

« Comment ?? C'est le football, c'est une défaite d'Arsenal contre Brentford. Brentford méritait de gagner et ils l'ont fait. Le match lui-même mis à part, Arsenal et ses fans ne méritent pas de s'habituer à cela... NON !!! Je dis cela comme l'un des plus grands fans d'Arsenal. Le changement a mis trop de temps à venir ! », a-t-il d'abord écrit sur son compte Twitter.

« Cela fait des décennies qu'on se bagarre, avec des hauts et des bas, plus de bas jusqu'à présent. Ne peut-on pas avoir un plan qui fonctionne vraiment ? », s'est interrogé le chef de l'Etat rwandais avant de poursuivre. « Nous ne devons PAS excuser ou accepter la médiocrité. Une équipe doit être construite pour gagner, gagner, gagner. De telle sorte que lorsque nous perdons... Ce ne soit pas un résultat auquel on s'attendait ! Je suis sûr que nous savons tous sur quelles épaules repose le plus lourd fardeau. J'espère qu'ils le savent aussi, ou même qu'ils l'acceptent !!! ».

Après avoir terminé la saison dernière à la 8è place, Arsenal commence encore la nouvelle saison de la plus mauvaise des manières.

La réaction de Paul Kagame est sans nul doute liée au partenariat touristique qui lie le Rwanda à Arsenal depuis 2018. Le logo « Visit Rwanda » qui s'affiche sur le maillot des Gunners est le fruit de ce partenariat qui coûte 40 millions d'euros sur trois ans au pays des mille collines.

Le PSG et le Rwanda sont également liés par ce même contrat.