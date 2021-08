Afrique: Covid-19 - Le Sénégal a réceptionné 140160 doses d'AstraZeneca offertes par le Royaume-Uni via l'initiative Covax

Le Sénégal, qui fait face à une troisième vague meurtrière de la pandémie de Covid-19, a réceptionné dimanche à 20h un lot de 140 160 doses du vaccin AstraZeneca offert par le Royaume-Uni dans le cadre de l'initiative Covax. Ce qui devra contribuer à accélérer le déploiement du vaccin dans tout le pays.

« Nous sommes ravis de recevoir ce cinquième lot de vaccins Covid-19 dans le cadre de l'initiative Covax. Les efforts déployés par les autorités et leurs partenaires pour vacciner la population du Sénégal sont louables, mais l'accélération du déploiement du vaccin est freinée par l'approvisionnement limité en doses dans le pays. Nous nous félicitons de ce don du Royaume-Uni, qui contribuera à combler le déficit d'approvisionnement au Sénégal. Nous n'épargnerons aucun effort pour encourager la solidarité vaccinale et le partage des doses entre pays pour stopper la progression de la troisième vague du Sénégal, contribuant aux efforts mondiaux pour mettre fin à la pandémie », a déclaré Georges Gonzales, représentant adjoint de l'Unicef au Sénégal, au nom des partenaires institutionnels de Covax.

Il s'agira ainsi de la cinquième livraison de vaccins dans le pays dans le cadre de cette initiative Covax, portant le nombre total de doses reçues à 951 360.

« L'ambassade britannique est ravie de voir 140 160 doses du vaccin AstraZeneca arriver ici au Sénégal. Cela viendra soutenir les progrès déjà réalisés dans le cadre du programme national de vaccination. Ces vaccins font partie des 5 millions de doses d'AstraZeneca que le Royaume-Uni a données à Covax, pour garantir que les vaccins parviennent aux pays qui en ont le plus besoin. Cela fait à son tour partie de notre engagement à fournir 100 millions de vaccins au cours de la prochaine année. Le Royaume-Uni se réjouit de continuer à travailler avec le Sénégal dans la lutte contre le Covid-19 », a déclaré Theowen Gilmour, chargé d'affaires à l'ambassade britannique.

A noter que Covax est une initiative mondiale, co-dirigée par le CEPI, l'alliance du vaccin Gavi et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - en partenariat avec l'Unicef et l'Organisation Panaméricaine de la Santé (Paho) - qui aident les gouvernements et les fabricants à garantir que les vaccins Covid-19 soient disponibles dans le monde entier pour les pays à revenu moyen et à faible revenu.

« Ce don de vaccins arrive à point nommé dans un contexte de recrudescence des cas de Covid-9 et de propagation de nouveaux variants, notamment le variant Delta. Le Système des Nations Unies au Sénégal exprime toute sa gratitude au gouvernement et au peuple britannique, qui à travers ce don, offrent au Sénégal une opportunité de faire un pas supplémentaire dans la lutte contre la Covid-19. Plus que jamais, nous restons mobilisés auprès de tous les partenaires pour soutenir le Sénégal à vaincre le Covid-19 », a déclaré Siaka Coulibaly, Coordonnateur Résident du système des Nations Unies au Sénégal.

A la date du 15 août 2021, 1 105 420 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin sur l'étendue du territoire. Mais, conformément aux objectifs mondiaux, le Sénégal vise à vacciner au moins 20 pour cent de sa population d'ici fin 2021 dans le cadre de l'initiative Covax. En plus clair, le pays doit vacciner 2 millions de personnes supplémentaires pour atteindre cet objectif.

A ce jour, 70 679 cas ont été déclarés positifs, 1600 décédés et 15 201 patients sont encore sous traitement.