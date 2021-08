Afrique Centrale: Les CER en concertation pour la biennale de Luanda

Dans le cadre de l'organisation de la deuxième édition de la biennale de Luanda, dite « Biennale de la culture de la paix et de la non-violence », le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale(CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo, a organisé, le 13 août, par visioconférence, une réunion de concertation des Communautés économiques régionales(CER).

Au cours de la rencontre virtuelle, les échanges ont tourné autour de : l'importance de la contribution des arts, de la culture et du patrimoine à une paix durable et faire taire les armes à l'horizon 2030 ; la nécessité de travailler pour impliquer les jeunes comme acteurs des transformations sociales pour la prévention des conflits et le développement durable ; l'urgence de formaliser notre vision de l'Afrique et de la diaspora face aux conflits, aux crises et aux inégalités pour trouver les résolutions nécessaires ; l'intérêt d'exploiter le potentiel des océans pour le développement durable et la paix et enfin, comprendre les enjeux du festival des cultures.

Il s'agissait pour tous les participants de faire le point sur ce qui est attendu des Communautés économiques régionales (CER) et des partenaires au développement, afin de susciter leur adhésion à la deuxième édition de la biennale de Luanda et de marquer, une fois de plus et de manière historique, l'engagement du continent en faveur de la paix.

« Notre désir le plus ardent est que la paix et la non-violence, que nous voulons promouvoir à partir de Luanda, ne soient pas un acte de résignation des peuples d'Afrique et du monde, mais un art de vivre, un art qui règle les gestes et les pensées de tous dans le souci constant d'assurer l'existence, la pérennité d'individus épanouis, de la famille, du clan, des peuples africains et de leur diversité dans un monde en constante évolution », a souligné l'ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo.

Contrairement à la première, la deuxième édition est considérée comme une opportunité majeure de célébrer le thème de l'année 2021 de l'Union africaine, « Arts, culture et patrimoine : Leviers pour l'édification de l'Afrique que nous voulons » et de prolonger, au cours de cette même année, le thème de l'année 2020, « Faire taire les armes en Afrique ».

La deuxième biennale entend apporter de nombreuses innovations : le format; le caractère inclusif des acteurs et le calendrier. Elle s'organise en étroite coopération avec l'Unesco et l'Union africaine, notamment par la création d'une Commission multisectorielle et d'un Comité national de gestion de la Biennale.

L'Unesco qui a lancé un vibrant appel à tous les Etats membres de l'UA à soutenir la 2e Biennale de Luanda et à y participer, a également pris ses dispositions, notamment en renforçant sa présence en Angola et en créant un secrétariat permanent pour l'organisation de la deuxième édition avec la participation de points focaux dans ses Bureaux hors-siège en Afrique et dans les pays de la diaspora.

En outre, des efforts ont également été entrepris pour renforcer l'appropriation de la Biennale au niveau des CER, afin que celles-ci puissent persuader leurs États membres respectifs à participer activement dans le processus devant aboutir à la tenue et au succès de la biennale de Luanda.

A l'issue de la réunion de concertation, les participants se sont donnés rendez-vous à Luanda, le 4 octobre prochain, pour célébrer la biennale sur la culture de paix. La rencontre a connu la participation des représentants de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Unesco etc.