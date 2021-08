Madagascar: Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation - Edgar Razafindravahy à la barre

Edgar Razafindravahy est à la tête du Groupe Prey, qui emploie plusieurs centaines de personnes.

La nomination d'Edgar Razafindravahy au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation a été accueillie favorablement par l'opinion au vu des nombreux messages sur les réseaux sociaux. De par son expérience en tant qu'opérateur économique, capitaine d'industrie et politicien rompu au contact direct avec la population, il est bien à sa place. En outre, le nouveau ministre est connu pour sa franchise et sa droiture. Sa connaissance particulière de la filière riz et farine grâce à son expérience avec la minoterie Kobama et son vécu dans l'Alaotra seront des atouts indéniables dans la résolution du problème concernant la hausse des prix des produits de première nécessité. Edgar Razafindravahy maîtrise du bout des doigts la chaîne de valeurs autour du riz et de la farine depuis la production à la commercialisation en passant par l'importation et la distribution.

Sa nomination tient certainement à son expertise dans ce domaine. Dans le domaine industriel, Edgar Razafindravahy est également un chevronné dans ce secteur comme en témoignent ses nombreuses sociétés dont la plupart constituent un fleuron national dans leur domaine respectif à l'image de l'imprimerie Ecoprim, aujourd'hui un leader grâce à l'acquisition récente de machine ultra performante.