Madagascar: Air Madagascar - Affrètement d'avion pour assurer les vols de rapatriement

Les vols de rapatriement ne seront pas aux couleurs d'Air Madagascar.

Le business plan d'Air Madagascar sera certainement au menu de la réunion du conseil d'administration de la compagnie, prévue ce jour.

Finalement l'Airbus A340 d'Air Madagascar ne reprendra pas du service pour assurer les vols de rapatriement programmés par la compagnie aérienne nationale. Joint au téléphone hier, un responsable d'Air Madagascar nous a déclaré que l'A340 est encore en cours de maintenance et ne pourra probablement pas être opérationnel dans les jours qui viennent. La même source de nous préciser que les responsables de la compagnie sont actuellement en pleine négociation pour conclure le contrat d'affrètement le plus rentable possible, avec une autre compagnie aérienne afin d'assurer ses vols, prévus, rappelons-le à partir du 19 août jusqu'au 19 septembre.

Décisive

Outre le début des vols de rapatriement, cette semaine sera décisive pour Air Madagascar, elle sera marquée par la tenue de la réunion du conseil d'administration sur le business plan. Après des mois et des mois de tergiversations, l'exécutif est visiblement décidé à avancer pour boucler ce dossier d'une importance particulière. Car qu'on le veuille ou non, la compagnie aérienne nationale fait encore et toujours office de porte étendard du pays. L'échec dans sa gestion est toujours considéré par les observateurs comme étant le signe d'une mauvaise gouvernance, quand bien même, les maux actuels d'Air Madagascar trouvent avant tout ses origines dans ce contexte économique morose provoqué par la pandémie de Covid-19 ayant entraîné une grave crise de l'industrie aérienne internationale qui n'a pas épargné Madagascar. Quoiqu'il en soit, le plan de relance d'Air Madagascar est maintenant élaboré. Du moins, si l'on se réfère aux propos du ministre des Transports et du Tourisme, Joël Randriamandranto, qui a annoncé récemment que le business plan est maintenant ficelé. « Sa publication et sa mise en œuvre dépendent du gouvernement », a précisé ce ministre.

Rôle déterminant

Le gouvernement qui reste d'ailleurs l'actionnaire majoritaire de la compagnie joue naturellement un rôle déterminant dans ce processus de redressement d'Air Madagascar. Le nouveau ministre des Transports, va hériter d'un dossier qui s'avère très compliqué avec une compagnie aérienne qui est tombée au plus bas. Le fait qu'il n'y ait actuellement qu'un seul avion de 72 places pour un pays de 27 millions d'habitants est symbolique de cette crise qui frappe Air Madagascar. Et encore il s'agit d'un avion qui opère pour Tsaradia, la filiale qui s'occupe de la desserte nationale. Faut-il en effet rappeler que les réseaux national et international sont suspendus depuis des mois, entraînant une inactivité des deux Airbus A340 qui continue de coûter cher à la compagnie déjà lourdement endettée. L'avenir de ces deux aéronefs figurera d'ailleurs parmi les décisions à prendre dans le cas du plan de relance. Tout comme la nomination du nouveau Directeur général attendu depuis des mois.