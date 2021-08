Madagascar: Une équipe qu'on attend de voir à l'oeuvre

C'est un nouvel élan que le président de la République et son Premier ministre veulent donner à une action gouvernementale qui battait de l'aile ; ceux qui ont été choisis ont le devoir de réussir là où leurs prédécesseurs ont failli. C'est une action vigoureuse qu'ils doivent exercer dans leurs fonctions pour remettre le pays sur les rails. Les paroles du chef de l'État sont sans équivoque : « Ils sont condamnés à réussir et l'obligation de résultat est impératif.

Ils sont 32 ministres dans une équipe gouvernementale qui a un temps limité pour réussir à redresser une situation critique. C'est en connaissance de cause que le chef de l'État et son Premier ministre ont choisi ces hommes et ces femmes censés incarner le changement. L'équilibre régional a été pris en compte et l'appartenance à la majorité politique soutenant le pouvoir n'a pas été négligée. Mais, ce sont les hommes de confiance du président de la République qui vont donner le ton de cette action qui se veut vigoureuse. Dans cet ensemble, seuls le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation et celui de l'Artisanat incarnent un semblant d'ouverture et peuvent faire entendre une certaine différence. Mais le risque, c'est qu'ils ne puissent avoir toute la latitude nécessaire pour mener à bien leur politique dans leur département respectif.

C'est en connaissance de cause que ces personnalités ont accepté de rentrer dans le gouvernement. Elles savent que leur réputation est en jeu. Le discours prononcé par le chef de l'État, hier est sans ambigüité : l'équipe ne doit pas faillir car les Malgaches escomptent un redressement du pays. Un contrat programme a été proposé aux membres de ce gouvernement et chacun l'a signé. À présent, l'on attend de voir ces ministres à l'œuvre.