Madagascar: Echos du week-end - Les stars en plein succès

Après la semaine des examens officiels, ce week-end aura été « Le week-end » de la grande reprise. Soirées, cabarets, rencontres artistiques, représentations... rien n'a été laissé en rade. Un peu partout dans les endroits branchés tout comme certains centres culturels, le public vient en masse et en redemande. Voici les échos de certains rendez-vous incontournables.

Jeneraly et Samoela sur la même longueur d'onde

Égaux à eux-mêmes, Jeneraly et Samoela ont rassemblé leurs inconditionnels à l'espace Nambinintsoa. Le groupe, comme le chanteur, a réuni les amateurs de bonne ambiance dans le même espace pour un moment euphorique. Deux générations, partageant le feeling et le groove de leurs idoles. De quoi ravir les inconditionnels. Entre la nostalgie des années 80 et la force de la musique des années d'après, la musique et la convivialité ont été les points d'orgue de la soirée. Entre les « Ny toaka» et « mampirevy », ou encore « Vehivavy » et « Kalakely », le répertoire pêle-mêle s'est conjugué à la perfection. L'occasion de replonger quelques années en arrière et de se souvenir de certaines chansons oubliées.

Hommage à Charle à Ankadilalana

Dans la rue à Ankadilalana, des centaines de personnes ont répondu présent pour rendre hommage à Charle. Figure de proue du groupe Mahaleo, sa disparition récente a marqué les esprits. Cette rencontre entre fans a donc été un moment précieux dans le cœur des inconditionnels. Le répertoire ? Les morceaux de Mahaleo qui ont bercé les mélomanes depuis plus de 40 ans à l'instar de « Karaborosy » et « Ramiaramila ». Un petit interlude qui met du baume au cœur de ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette perte.

Vendredi 13, l'incontournable de Silo

Depuis plusieurs années, Silo a fait du vendredi 13 son incontournable rendez-vous. Un projet qui perce toujours autant. Vendredi, c'est au Piment Café, son lieu de prédilection, que le génie de la musique a fait chanter ses instruments. Une fois de plus, il y a dévoilé les milles et une facettes de la musique qu'il joue. Une virtuosité à la hauteur des oreilles les plus fines. Véritable homme-orchestre, Silo jongle entre son piano, sa basse, sa guitare, son micro... bref toute la panoplie menée d'une main de maître par le maestro.