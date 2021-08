Madagascar: Rallye du Boeny - Et de deux pour Mika et Fafah !

Mika Rasoamaromaka ouvre déjà une voie royale pour devenir le plus jeune pilote champion de Madagascar.

Impressionnant, l'équipage Mika Rasoamaromaka et Fabrice Rasata-Herindraibe sur une Peugeot 308 R5, a survolé les débats durant le Rallye du Boeny comptant pour la troisième manche du championnat de Madagascar. Les deux hommes ont mené pratiquement de bout en bout avec une avance d'une minute dès le coup d'envoi de jeudi sur leurs poursuivants.

Rien n'arrête Mika Rasoamaromaka au volant de sa nouvelle voiture, c'est le cas de le dire, de course. Une Peugeot 308 R5 et donc conçue pour prendre part à des rallyes sur piste. Aidé par l'ancien copilote de son père, Hery Rasoamaromaka, Mika n'a jamais été inquiété tout au long de ce parcours pourtant parsemé de pièges et expliquant le bilan désastreux puisque seules 16 voitures sur les 33 ayant pris le départ, ont franchi la ligne d'arrivée de samedi. Plus de la moitié sont donc passées à la trappe. C'est dire la difficulté de ce Rallye du Boeny mais qui rend plus élogieux cet exploit du jeune Mika.

Écart énorme. Une sacrée performance qui n'est pas à proprement parler une surprise, car on sait désormais de quoi Mika Rasoamaromaka est capable, après sa première démonstration au Rallye du Vakinankaratra quand il reléguait tous les autres concurrents à plus de trois minutes. Un écart énorme et qu'il a fallu rééditer à Mahajanga mais l'opposition était là notamment Fred Rabekoto avec une Subaru Impreza R4 et qui a pris la seconde place avec l'aide de Mick Ratrimoarinosy.

Même Zaza Maditra ou plutôt Mathieu Andrianjafy est resté collé au peloton avec sa Subaru Impreza tout comme l'autre Subaru de Tahina Razafinjoelina aux côtés de son ami Ranto. Un quatuor resté aux avant-postes au grand bonheur du public.

Abandon de Faniry. Bref, l'opposition n'était pas loin mais sûr de son avance, Mika Rasoamaromaka s'est contenté de gérer son avantage en se payant même le luxe de laisser à une seconde place devant lui l'équipage Fred-Mick lors de la 12ème épreuve spéciale reliant Ampitolova Matsabory à Antsanitia.

Et si Mika a aujourd'hui des regrets, c'est bien de voir son frère jumeau Faniry contraint à l'abandon alors qu'il se trouvait à la seconde place avec la Peugeot 206 WRC au cours du premier jour. Un ennui mécanique presque irréparable dans l'immédiat malgré une assistance par des professionnels du métier.

Mais Faniry ne devait pas trop s'en faire car d'autres favoris ont connu le même sort pour ne citer que Sitraka sur une Subaru Impreza.

Dans la bataille en T2, Haja Danielson et sa SsangYong Musso ont finalement eu raison de Freddy avec l'Isuzu D Max. No Limit est troisième au volant d'une Ford Ranger.

Chez les SSV4, Hasnein et Seb sur une Polaris Pro XP gagnent la bataille face à Nirina et Hery sur une Polaris R2R.