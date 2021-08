Madagascar: Irrépressible nostalgie

Un contraste accablant nous prend aux tripes quand, avec nostalgie, on se remémore un mode de vie révolu, considéré comme obsolète, car appartenant à un passé qui n'est plus qu'un nimbe présent dans notre esprit, un vestige de notre enfance dont les dimensions sont celles d'un simple caillou à la merci de l'immense mur qu'a engendré l'ère moderne saturée par l'omniprésence du numérique.

Ce précieux reste de notre passé, qui est réduit à n'être qu'une ruine laissée par la tempête technologique, est alors métamorphosé par la mémoire alchimiste, capable de donner à nos souvenirs la brillance de l'or, et devient un trésor perdu que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre. Son éclat, qui n'était alors à l'époque que la fadeur qui n'inspirait que l'indifférence, projette maintenant toute sa lumière sur notre époque.

Cette ère nouvelle, qui a fait émerger des mondes virtuels, des immenses océans qui ont cassé les distances créées par les continents, a démocratisé un autre type d'interaction qui ignore les lois traditionnelles du dialogue qui nécessitait une rencontre en un même endroit des interlocuteurs. Cette révolution fait alors avancer l'homme dans sa quête d'ubiquité : les échanges, les discussions ne connaissent plus l'éloignement grâce à la vulgarisation des moyens de télécommunication. Une victoire sur l'espace mais qui, en le dévorant petit-à-petit, menace également les mines d'or de ce riche espace qu'on pouvait exploiter. S'amenuisent et deviennent de plus en plus rares les pierres précieuses que sont les jeux et les rencontres d'antan.

Ceux qui ont pu constituer des souvenirs dorés de leur jeunesse en s'offrant les richesses que l'espace peut prodiguer ne peuvent que constater, avec compassion, l'état de désolation dans lequel le plonge cette époque qui le voit déserté au profit des espaces virtuels. C'est comme si on a perdu ce qui a été le terrain de nos jeux, celui des courses, des jeux de chat, de la marelle, ... Celui qui a été le lieu de l'expression de notre créativité, quand on y faisait rouler les petites voitures ou s'envoler les cerfs-volants qu'on avait confectionnés de nos mains, est maintenant un territoire abandonné, remplacé par d'autres terrains de jeux dont les portes s'ouvrent grâce à une clé qu'on peut appeler NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication).

Comme Arthur Rimbaud qui regrettait « les temps de l'antique jeunesse », nous déplorons l'agonie de l'univers de notre enfance. Bien loin le temps des « guerres » enfantines comme celle du roman La Guerre des boutons (L. Pergaud, 1912) qui appartenait à un monde dépourvu d'internet et qui est aujourd'hui inimaginable pour ceux qui passent, l'essentiel de leur temps, accrochés aux fils du web, pour ceux qui seront, quand leur monde sera à son tour chamboulé, les contempteurs de demain.