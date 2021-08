Madagascar: Rallye du Boeny - Et de deux pour Mika et Fafah

Après le Rallye Vakinankaratra, le duo Mika-Fafah s'adjuge le Rallye du Boeny, samedi à Mahajanga. Les équipages Fred-Mick et Mathieu-Dina complètent le podium.

Sène de liesse au terme du Rallye du Boeny, samedi à Mahajanga. Mika Rasoamaromaka est porté en triomphe par ses proches à sa sortie de la voiture (Peugeot 208). Son frère jumeau, Faniry, l'asperge de champagne. Avec son copilote, Fabrice Rasata, ils viennent d'aligner une deuxième victoire de rang. Un mois après avoir remporté le Rallye Vakinankaratra, ils s'adjugent le Rallye du Boeny.

Un succès acquis avec la manière. Mika et Fafah se sont emparés du fauteuil de leader dès la première journée de jeudi, pour ne plus jamais le quitter. Plutôt mûr pour son âge, Mika a souligné qu'il s'agissait d'une victoire d'équipe : « Très content de cette deuxième victoire de rang. Merci à tous, à mes parents, à mon coéquipier et tous les membres de mon team. On n'aurait pas gagné sans leur soutien ». L'équipage de la seule et unique 208 T16 R5 a fini avec une avance confortable.

Satisfait

Soit 1min 01sec sur les deuxièmes, Frédéric Rabekoto et Mick Ratrimoa rinosy (Subaru Impreza). Cet écart est resté stable depuis vendredi.

Fred et Mick roulaient pour la première fois sur leur nouvelle monture, en l'occurrence la fameuse Impreza R4 championne de Madagascar 2019. « Il n'y pas eu de prise en main. On a directement débuté en course, jeudi. On peut dire qu'on est satisfait. Dommage qu'il y a eu la crevaison de vendredi », a lancé Fred à l'arrivée.

Le top 3 est complété par Mathieu et Dina Andrianjafy (Subaru Impreza). ZZM et Zanakambila scellent leur première apparition ensemble avec un joli podium. Une belle réussite au volant de l'ancienne machine d'Andrea Galupppi, d'après Mats : « Aucun souci mécanique du début jusqu'à la fin. Espérons que ce sera toujours comme ça la prochaine fois. J'ai fait une bonne acquisition avec cette voiture ».

Voilà pour les trois premiers du classement gé néral. Autres faits marquants de cette troisième manche de la saison, la cinquième place d'Olivier Ramiandrisoa et Francesco Andriantiana (Citroën C2). Ils s'imposent chez les 2RM. Ils signent une performance remarquable aux commandes de leur bombinette, sur les pistes sablonneuses de la Cité des Fleurs.