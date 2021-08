Madagascar: Education - La scolarisation incertaine pour plusieurs élèves

Plusieurs parents ne sont pas certains de pouvoir payer les études de leurs enfants, pour la prochaine année scolaire.

La rentrée scolaire sera dans quinze jours. Comment allons-nous trouver la somme nécessaire à l'inscription, avec ce délai très limité ? Ce mois d'août, encore, nous avons été contraints de payer des frais de scolarité. Par ailleurs, le prix des fournitures scolaires est inaccessible », déplore Pierrot Razafindrainibe, parent d'élèves dans une école privée d'Antananarivo. Ce problème touche aussi bien les parents d'élèves des établissements scolaires privés que ceux des établissements scolaires publics.

Certains sont même déjà décidés à retirer leurs enfants de l'école. « Je ne peux pas inscrire mes enfants, à la prochaine année scolaire. Avec ce travail de lessiveuse, je gagne à peine 120 000 ariary par mois. Une somme avec laquelle je paie notre loyer, j'achète notre nourriture. Il ne me reste rien à la fin du mois. Les droits d'inscription sont de 50 000 ariary, pour la prochaine rentrée. J'ai déjà acheté deux-trois cahiers, mais tout compte fait, je n'aurais pas le moyen d'acheter toutes les fournitures scolaires nécessaires à mes trois enfants et de compléter ces 50 000 ariary, avant la rentrée. C'est mieux pour eux de s'arrêter, cette année. On verra l'année prochaine », lance Mampionona, lessiveuse.

D'autre imprévus

Les parents n'ont pas eu assez de temps pour préparer la prochaine rentrée des classes. Les élèves ont été envoyés en vacances, le 30 juillet. Quelques écoles privées ont prolongé l'année scolaire, jusqu'à la mi-août. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'avancer au 1er septembre, la prochaine rentrée.

Les parents, dont la plupart ne se sont pas encore relevés d'une crise sans précédent avec cette pandémie de coronavirus, font face à d'autres imprévus : le paiement d'une cotisation annuelle dans les écoles publiques, la hausse exorbitante du prix des fournitures scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale martèle la gratuité de l'enseignement, pas le non paiement des droits d'inscription dans les écoles publiques. Mais avec la présence des enseignants non fonctionnaires et non subventionnés dans les écoles publiques, des parents sont contraints de verser des cotisations pour payer leurs salaires.