Madagascar: Haute Cour de Justice - Neuf membres prêtent serment

La Cour suprême a été ce vendredi l'hôte de la cérémonie de prestation de serment de neuf nouveaux membres titulaires et suppléants de la Haute Cour de Justice (HCJ).

Ont prêté serment le premier président de la Cour de cassation, Ranary Robertson Rakotonavalona, suppléant du premier président de la Cour suprême, président de la HCJ, et du procureur général de la Cour de cassation, Marie Noëline Ralaivelo, suppléant du procureur général de la Cour suprême qui représente le ministère public. Les quatre sénateurs choisis par leur institution pour siéger au sein de la HCJ ont aussi prêté serment.

À savoir Mahaleo Rich a rd Tsiebo, L andy Mbolatiana Ramanantenasoa, Tahina Andrianandrasana et Avizara Seramila. À savoir que l'article 136 de la Constitution dispose que la HCJ est constituée de onze membres dont le Premier Président de la Cour Suprême, deux Présidents de Chambre de la Cour de Cassation, deux Premiers Présidents de Cour d'Appel, deux sénateurs titulaires, deux membres titulaires issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit et enfin deux députés titulaires et deux députés suppléants.

On attend désormais le planning de travail de cette instance judiciaire chargée de juger les hautes personnalités de l'État. Pour mémoire, le premier dossier relatif à la mise en accusation devant cette Cour a été déposé à l'Assemblée nationale par la Commission spéciale le 14 décembre 2020. La première proposition de résolution a concerné l'ex-vice Premier ministre Julien Reboza suite aux faits se rapportant à la cession de la Villa Elisabeth à Ivandry, Antananarivo.

Le fond de cette affaire n'a pas encore été traité, les débats s'étant limités aux procédures à suivre et au « volet politique » du dossier. À savoir que l'article 46 de la loi de 2014 relative à la Haute Cour de Justice stipule que « la résolution de mise en accusation est adoptée au scrutin public et à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale ». Ce qui a entrainé le report sans fixation de calendrier de la décision faute de nombre requis.

Une efficacité à améliorer

Concernant les autres dossiers en instance auprès de la HCJ, le procureur général de la Cour Suprême (PGCS), René José Andriatinarivelo, a laissé entendre qu'en plus des 13 dossiers déjà transmis à l'Assemblée nationale, deux autres sont en cours d'étude.

Depuis sa mise en orbite, il y a trois ans, la HCJ n'est pas à l'abri des critiques à l'instar de celle portée par la présidente du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité, Sahondra Rabenarivo. Cette dernière qui pointe notamment une f aille d ans l a Constitution à propos de la Cour et ses attributions. Pour cette juriste, il serait mieux que la HCJ, qu'elle qualifie d'institution « politico-judiciaire », se déleste des dossiers de crimes et délits en matière de corruption pour éviter les éventuels blocages et classements sans suite. Certains s'interrogent encore en effet sur le sort de la douzaine de dossiers qui ont été jugés irrecevables, soit transmis au Pôle Anti-Corruption (PAC) ou au tribunal de première instance.

À l'occasion de l'atelier organisé au mois de mars dernier avec l'appui du PNUD (Commissariat aux droits de l'Homme) afin d'améliorer l'efficacité de la poursuite pénale au niveau de la Haute Cour de Justice, les participants, dont l'expert de l'Union Africaine en matière de lutte contre la corruption, ont reconnu les difficultés pour respecter le programme défini initialement. Sans oublier la crise sanitaire qui a aussi bouleversé le calendrier établi.

Notons enfin que les personnes que la loi autorise à saisir la HCJ sont, pour le cas du président de la République, toute personne morale ou groupes de personnes physiques membres d'une association légalement constituée. La requête est adressée au président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne les autres personnalités, est autorisée à saisir la Cour toute personne physique ou morale. La requête est adressée au procureur général près la Cour suprême.