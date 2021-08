Ile Maurice: Viol et meurtre atroce de Khairoonessa Tengur - Un des complices reconnu coupable 13 ans après

Coupable. C'est décision de la magistrate Sophie Chui-Gunness de la Cour intermédiaire le 5 août.

La magistrate a prononcé un verdict de culpabilité contre Zuber Noordaully qui avait aidé un de ses amis, durant un cambriolage, à violer et commettre des sévices sexuels sur une femme de 58 ans.

Les faits remontent au 24 décembre 2008 où trois complices, parmi Naseerudin Tengur en compagnie du suspect et un autre ami, décident de cambrioler la maison de la tante de ce dernier, à Vallée des Prêtres.

Cette affaire qui avait fait grand bruit avait interpellé plus d'un lorsque la victime, Khairoonessa Tengur, connue comme Fiya, fut violée par son neveu qui avait inséré une barre de fer dans ses parties privées. Naseerudin Tengur, 40 ans, avait en effet, proposé à ses deux amis de cambrioler la maison de la victime où un butin de Rs 18 000 avait été emporté.

Ensuite, un autre complice connu comme Shameem avait commis l'acte atroce où Zuber Noordaully, alors 14 ans, avait maitrisé la victime permettant à son ami de la violer et de commettre des sévices sexuels. Une fois leur acte de barbarisme accompli, le neveu l'avait atrocement tuée.

Répondant de deux accusations formelles de 'aiding and abetting the author of a crime', voire pour complicité de viol et sévices sexuels, Zuber Noordaully connu comme 'gros' était passé aux aveux lors de ses quatre dépositions faites à la police mais était revenu sur sa version, soutenant avoir été contraint par la police, de signer ces 'statements' et avait ainsi plaidé non-coupable en Cour.

Or, le constable Marimootoo de la Major Crime Investigation Team (MCIT), revient sur l'arrestation de l'adolescent. «Il y avait eu un mort suspect, c'est-à-dire, un cas d'homicide à Vallée des Prêtres, le 22 décembre 2008 à la rue Daubin. L'un des suspects arrêté, avait impliqué l'accusé présent en Cour. D'ailleurs, étant donné qu'il est mineur, sa mère était présente pour chaque enquête.»

Pour le témoin de la police, l'accusé ne s'est jamais plaint contre les procédures de la police auprès de la Cour, lors de l'enquête préliminaire. «D'ailleurs, la police, a dû le garder en détention pour sa propre sécurité. Lorsqu'il avait été appelé à participer à un exercice de reconstitution des faits à Vallée des Prêtres, on avait dû l'annuler, après avoir été confronté à une foule hostile où des gens voulaient l'agresser à cause de ladite atrocité commise.»

Le policier Marimootoo a tenu à préciser que lors de la version des faits de l'accusé du 22 décembre 2008, sa mère n'était exceptionnellement pas présente. Cela, parce que cette affaire était vivement médiatisée.

Parmi les autres témoins, l'ancien no 2 de la MCIT, Ranjit Jokhoo et le constable Balgobin, se sont eux, alignés sur la version du policier Marimootoo. «Nous étions présents lors de l'enquête et on avait respecté toutes les procédures, et c'est impossible pour nous d'inventer des propos pour inclure dans un statement.»

Après avoir écouté les témoignages, la magistrate se dit satisfaite des explications où elle estime que les 'statements' ont été enregistrés volontairement. Pour toutes ces raisons, elle a prononcé un jugement de culpabilité contre Zuber Noordaully et les avocats de ce dernier présenteront leur plaidoirie avant que la magistrate ne prononce sa sentence à une date ultérieure.

Pour rappel, le principal accusé, Naseerudin Tengur avait été condamné à perpétuité en 2016 par la Cour d'assises, pour le meurtre atroce et viol de sa tante de 58 ans.