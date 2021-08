Madagascar: Outil de décision

Morphologie du tissu urbain, Antananarivo Renivohitra (Ministère des Travaux Publics, Direction de l'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Schéma Directeur du Grand Antananarivo, Document provisoire, Aura/Bceom/Groupe huit, avril 1984). En résumé de ce document de 36 pages, Josélyne Ramamonjisoa précise d'emblée sa posture de toujours : «au niveau de la capitale elle-même, la densification du bâti restreint l'espace disponible et il n'est pas souhaitable de rompre la symbiose entre l'homme et la terre nourricière, pourvoyeuse de l'alimentation de base : le riz. Cette caractéristique prédomine dans la partie occidentale et l'orientation future devrait accentuer l'occupation de l'espace vers l'Est».

En 2010, dans un texte qu'elle m'avait aimablement partagé (De la Cité de Mille à Antananarivo du Troisième Millénaire, 7 décembre 2010), on retrouve ce parti-pris avec une remarquable constance : «La topographie chahutée a rendu bien difficile son aménagement. Sur la butte d'Analamanga, culminant à 1483 m, site défensif et expression de la souveraineté sur les plaines aux alentours, la cité des mille s'est construite autour de l'oppidum du Rova. Les paliers successifs de descente vers la plaine portent les traces de l'évolution des constructions, depuis la case en bois aux maisons en briques, aux édifices cultuels en pierre, marques de l'influence étrangère au XIXè siècle. Cette ville d'en haut, remarquable miroir du patrimoine, contemple les bâtiments d'en bas, véritable mosaïque de formes (... ) Si le mode identitaire d'occupation de l'espace se traduit par l'habitat sur les hauteurs et les cultures dans la partie basse, cette symbiose a été fracturée par les besoins de l'extension urbaine. Erreur historique mais répondant aux tendances urbanistiques des années 70, l'aménagement des quartiers d'Anosy, Ampefiloha, 67 Ha, conforte la « modernité » d'Antananarivo. Cela a obligé à construire la route digue sur la rive droite de l'Ikopa offrant des terrains à risques aux bâtisseurs de l'espace. Désormais, la rivière s'écoule au-dessus du niveau de la plaine et il est temps d'arrêter les remblaiements afin de permettre aux rizières de garder leur fonction première de bassin de réception, d'alimentation humaine et de préservation du patrimoine paysager».

Les techniciens ont rempli leur rôle de réflexion et d'aide à la décision, mais malheureusement cette décision, en ce qui concerne plus particulièrement la plaine occidentale d'Antananarivo, alla le plus souvent à l'encontre des recommandations des techniciens.

Voilà donc 37 ans , Josélyne Ramamonjisoa, professeure des universités, passait en revue l'Antananarivo d'antan. Cette lecture était un outil de décision : mais, qu'en avait-on fait ? Rien, sinon le contraire, à l'origine de la ruine actuelle d'Antananarivo.

Mais, suivons notre géographe émérite dans cette promenade nostalgique dans un «Vieux Antananarivo» méconnu : «Anosipatrana un vieux village qui a connu ses heures de gloire» (p.6), «le vieux village d'Ambanidia, où les maisons sont agglutinées le long de l'étroite voie de passage, mais à l'arrière-plan, l'aspect semi-rural se maintient dans les vallons» (p.7), «dans le vieux village (d'Analamahitsy) prédominent les maisons en brique traditionnelle» (p.8), «le vieux noyau villageois (d'Amboniloha)» (p.9), «Andohatapenaka, vieux village implanté avant la colonisation» (p.19).

À cette époque d'avant la colonisation, ressortit une réalité inséparable de l'histoire d'Antananarivo : «Manjakaray-Anjanahary-Ambatomainty : cette zone a constitué autrefois les faubourgs septentrionaux de la capitale comportant des villages de descendants d'esclaves et des domaines familiaux situés légèrement en hauteur» (p.13).

On note également que les quartiers d'altitude intermédiaire se situent aussi entre deux-âges : «le secteur Ambatovinaky, Amparibe, Ambohidahy avaratr'Imahamasina peut être rapproché de l'îlot Ampandrana-andrefana, Ankadivato, Sainte-Marie : localisation soit sur le flanc de la butte soit sur le piedmont» (p.12), «Ampandranaandrefana, Ampandrana-atsinanana, Ampandrana-Besarety : connaissaient dans les années 50 une structure assez lâche, formée par des maisons de type traditionnel séparées par des espaces creux» (p.14), «Behoririka-Ankadifotsy-Ambatomitsangana : l'occupation de l'espace se situe avant 1914, s'est densifiée entre les deux guerres pour connaître son plein épanouissement dans les années 50» (p.16).

Grâce à cette monographie, on lit mieux la cartographie sociale: «les cités-dortoirs pour la bourgeoisie moyenne (Ambohipo) ou les petits fonctionnaires (Mandroseza)» (p.10), «Soavinandriana, lieu d'implantation de l'Hôpital militaire et d'une cité avec des buildings pour des revenus corrects» (p.11), «niveau de vie moyen à 67ha, correct et plutôt aisé à Ampefiloha-Isoraka. Si les 67 ha ont été circonscrits par les squatters, Ampefiloha-IsorakaAmpantsakana, quartiers bourgeois avec des logements cossus, strictement cadastrés, ne laissent pas de place aux occupants illicites» (p.12), «la cité d'Ambodin'Isotry, auparavant habitée par des gens aux revenus corrects, a connu une forte dégradation à cause des méfaits de la population périphérique venue souvent en squatter» (p.18).

Car, de la butte aux flancs des collines et vers les piedmonts, on a glissé inéluctablement dans la plaine : «Ambalavao-Isotry, Anatihazo-Isotry, Cité Ambodin'Isotry, Manarintsoa-Isotry, Avaratetezana : délabrement et taudification de ces vieux quartiers populeux où croupissent les plus bas revenus de la capitale. La concentration de l'habitat misérable est difficile à concevoir tant la promiscuité est la règle et le sous-équipement notoire» (p.17). «Ankazomanga et Andraharo : l'essentiel du territoire est constitué encore de rizières» (p.11). À la même altitude, «les quartiers populeux d'Antohomadinika, Andavamamba, Anatihazo, Anjezika, Andranomanalina : le long du canal Andriantany, terrain d'élection de la plèbe miséreuse, vivant dans le cloaque et l'insalubrité, régulièrement atteint par les inondations pendant la saison des pluies : c'est l'habitat des rizières» (p.12).