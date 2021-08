Cameroun: Vœux au Mincom - Attention à la désinformation

En recevant les vœux de la grande famille de la presse camerounaise hier à Yaoundé, René Emmanuel Sadi a demandé aux médias de promouvoir l'image du Cameroun

A l'heure où tout et n'importe quoi se dit sur le Cameroun, les médias nationaux doivent faire chorus et défendre avec la dernière énergie l'image du pays. Pour sa première sortie dans le cadre de la réception des vœux de la grande famille de la communication, René Emmanuel Sadi n'a pas fait mystère de ses attentes pour cette année 2019. Les réseaux sociaux sont devenus l'espace privilégié de dissémination de fausses nouvelles, d'amplification des rumeurs et de désinformation.

En face, les journalistes doivent donner du répondant. D'après le patron de la Communication du Cameroun, « nous devons nous aussi investir ces espaces afin d'anticiper davantage sur la diffusion de l'information gouvernementale qui doit devenir la référence». Et ce n'est pas tout.

En ce qui concerne le traitement des faits d'actualité, le Mincom a fait appel à la prescription du chef de l'Etat qui disait lors du Conseil des ministres du 16 janvier qu'« il est très important que les médias nationaux continuent de diffuser une information crédible et vérifiée. Il est absolument nécessaire qu'ils n'hésitent pas à rétablir la vérité lorsque les nouvelles fausses (fake news) sont diffusées par les publications étrangères. » C'est d'ailleurs dans cette logique que le nouveau Mincom entend inscrire la communication gouvernementale.

D'autre part, la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale a également été prescrite par le ministre René Emmanuel Sadi. Ceci au regard des menaces sécuritaires présentes dans certaines régions ou des « velléités insurrectionnelles entretenues par quelquesuns de nos compatriotes ».

Et pour ce faire, le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle a été prescrit aux hommes des médias. Car l'action du secteur de la communication est appelée à épouser la vision du président de la République et à s'arrimer au programme économique et social qu'il a défini.

L'année 2018 a été pleine d'après le bilan dressé par le Félix Zogo, secrétaire général du Mincom. La présentation des vœux proprement dite par les personnels des services centraux, déconcentrés, des organismes sous tutelle, les patrons des médias privés et autres est venue mettre un terme à une cérémonie agrémentée par l'orchestre de la CRTV