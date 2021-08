Algérie: Jeux paralympiques de Tokyo 2020 - Sebkak réaffirme le soutien de l'Algérie aux participants

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebkak, a affirmé lors d'une rencontre à l'honneur de la délégation algérienne des paralympiques qualifiés aux jeux de Tokyo 2020 du 24 août au 6 septembre, a affirmé, dimanche au Centre national de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania, que l'Algérie réaffirme son soutien à cette catégorie par tous les moyens tant matériel que moral pour assurer sa préparation à l'intérieur et à l'extérieur du pays et partant, honorer l'emblème national.

La délégation algérienne des paralympiques se rendra à la capitale japonaise le 19 août pour prendre part aux jeux paralympiques de Tokyo 2020, avec 57 athlètes représentant cinq disciplines sportives, outre le staff technique et médical ainsi que dirigeants composé de près de 30 membre.

Dans une allocution, le ministre a déclaré :"je rends hommage aux efforts et à la discipline de nos sportifs paralympiques, des efforts ayant été sanctionnés par de bons résultats ressentis dans plusieurs compétitions".

Et d'ajouter:"des spécialistes dans notre département ministériel oeuvrent d'arrache pied à créer une commission paralympique algérienne pour qu'elle soit installée dans les plus brefs délais et tous les acteurs, toute discipline confondue dont l'encadrement est supervisé par la fédération, doivent contribuer et donner des propositions pour accélérer la concrétisation de cette démarche".

Evoquant l'échec des athlètes lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, dont la responsabilité n'incombe pas seulement aux athlètes, M. Sebgag a déclaré « après la fin des jeux olympiques de Tokyo, j'ai constaté que plusieurs médias locaux et réseau sociaux s'attaquaient sévèrement aux athlètes d'une manière ayant également touché les fédérations et l'administration dans son ensemble », ajoutant « Je dis que la responsabilité est collective, et que le système sportif souffre de plusieurs problèmes, d'où l'impératif de sa réévaluation et son redressement ».

Après avoir rappelé la responsabilité du " ministère de la Jeunesse et des Sports dans la mise en place de la politique nationale de la jeunesse et des sports, le ministre a indiqué que cette question sera traitée en temps opportun.

Il a également imputé la responsabilité de cet échec aux fédérations sportives, déclarant « les fédérations sportives aussi assument la responsabilité de superviser le développement du sport. Elles ont de nombreuses responsabilités, et cette question sera examinée avec les différentes fédérations individuellement et collectivement."

Il a ajouté : « malgré la pandémie, les préparatifs ont été précoces et les athlètes qualifiés ont été entraînés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. »