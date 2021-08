Congo-Kinshasa: Le sang coule encore dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira - La Communauté Banyamulenge réclame paix et justice équitables

La situation sécuritaire dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira ne fait que se détériorer au fil des jours. Les banyamulenges vivant dans cette partie du pays sont de plus en plus victimes des massacres de plusieurs groupes armés locaux et étrangers notamment, les Maï-Maï, les RedTabara et tant d'autres, selon les révélations de Charles Mukiza, Président de la communauté Banyamulenge de Kinshasa.

Outre le fait que les banyamulenge soient simplement victimes d'un complot de déracinement qui date d'il y a plusieurs années, comme l'a décrié Charles Mukiza, près de 260 villages avec plus ou moins 10.600 maisons qui leur appartiennent sont à ce jour incendiés. Sans raison aucune, plus de 500 mille têtes de bétail d'une valeur estimée à hauteur de 250 millions USD ont été violemment abattues.

Au cours de son activité d'alerte organisée en présence du Président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, vendredi 13 août 2021, date de la commémoration des victimes de massacre de Gatumba, à l'immeuble Reine de la paix sur l'avenue des Huileries dans la commune de la Gombe, la communauté Banyamulenge de Kinshasa , par le truchement de son Président Charles Mukiza, a fait savoir que ces actes de barbaries des hors-la-loi dans les hauts plateaux à l'Est du pays ont poussé les banyamulenge à vivre dans des conditions inhumaines : certains dans des ilots exigus ainsi que dans certains camps appartenant aux déplacés internes dans la plaine de Ruzizi et à Mikenke, d'autres dans des camps des réfugiés à l'étranger.

Là où le bât blesse, selon cette communauté, c'est que tous ces actes ignobles, massacres, tueries, pillage à Fizi, Mwenga, ou encore à Uvira, se déroulent sous l'œil observateur de certains éléments des FARDC dont certains seraient des complices.

C'est dans le souci de voir la quiétude revenir dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, que la communauté Banyamulenge de Kinshasa lance des cris d'alarme aux autorités du pays pour des actions qui aillent non seulement dans le sens de ramener la paix dans cette partie du pays, mais aussi, dans le sens de sanctionner ces auteurs-là des pertes en vies humaines de plusieurs de ces compatriotes.

En dépit de tous ces actes, les Banyamulenge, qui réitèrent tout de même leur attachement aux Institutions du pays en commençant par le Président de la République, formulent quelques recommandations aux autorités compétentes, entre autres, l'identification, pour des sanctions, des auteurs de massacre de Gatumba, le rétablissement de l'autorité de l'Etat sur les Hauts Plateaux de Fizi, Mwenga et d'Uvira, l'assistance en vivres et non vivres pour la population, la prise en charge des victimes encore éparpillées, etc...

«Depuis le 13/08/2021 jusqu'à ce jour, le grand étonnement de la Communauté Banyamulenge est le silence, l'inactivisme et voire-même la complicité des Institutions ou services nationaux ou internationaux, censés prendre en charge ces questions», déplorent les banyamulenge de Kinshasa qui craignent que cette persistance de l'insécurité éloigne la RDC de la ligne du développement sous toutes ses formes.

Pour sa part, le Président du Sénat, l'Honorable Bahati Lukwebo, très solidaire et attentif au cri de ses compatriotes banyamulenge, a exprimé toute sa compassion et a, par la même occasion, promis d'accompagner cette lutte pour la consolidation de la cohésion nationale et l'instauration de la paix dans les Hauts Plateaux.