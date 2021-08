Afrique Centrale: Forum des jeunes - Fnuap et le Congo préparent le rendez-vous de Brazzaville

L'échange entre le représentant résidant du Fnuap au Congo et le ministre chargé de la Jeunesse a porté, le 13 août, sur les préparatifs du Forum des jeunes de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) qui se tiendra à Brazzaville du 19 au 20 août.

Le forum vise à mobiliser la jeunesse de la sous-région par rapport aux problématiques relatives à l'épanouissement des jeunes et à la promotion de la dividende démographique.

« L'objet de cette audience est de transmettre au ministre les remerciements et les félicitations du directeur régional et de transmettre son message qui consiste à remercier le Congo pour avoir parrainé cet important forum, et assurer que c'est une opportunité et non un événement pour pouvoir mobiliser les acteurs nationaux et internationaux par rapport à la problématique de la jeunesse et trouver des financements et aussi développer les programmes et les mettre en œuvre en faveur de la jeunesse pour pouvoir consolider la culture de la paix, du développement et de la stabilité au niveau de la région », a commenté Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba.

Ce forum, rappelons-le, se tient sous la mandature de Denis Sassou N'Guesso, président en exercice de la CEEAC, et accouchera d'une déclaration de la jeunesse dans laquelle seront présentées les ambitions de la jeunesse de la sous-région. L'appui du président de la République est vivement important.

« Nous souhaitons que le président de la République porte cette déclaration qui fera ressortir les ambitions de la jeunesse de la sous-région au sommet de l'Union africaine comme étant la déclaration de la jeunesse de la CEEAC », a expliqué le représentant résident du Fnuap.