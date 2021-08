Congo-Kinshasa: Festival Kimia Pe Bomoko - L'Honorable Auguy Kalonji redonne le sourire et de l'espoir aux habitants de la N'sele

En marge de la première édition du Festival" Kimia pe Bomoko" ce dimanche 15 août 2021, dans le quartier Terre Jaune, dans la commune N'sele, trois activités étaient inscrites à l'ordre du jour. La rencontre avec les mamans maraichères, un face-à-face avec les motards et, enfin, un meeting populaire pour apaiser les esprits des gens.

Depuis 8 heures du matin d'hier, le Député Auguy Kalonji a effectué sa descente à Terre Jaune, dans la commune de la N'sele, pour palper du doigt l'évolution des activités de ce festival qui a débuté à 10 heures dans la localité Ngina située à 2 kilomètres du Boulevard Lumumba.

Tout a commencé, en effet, par la remise des outils auprès de mamans maraîchères. Puis, après avoir pris en charge les soins médicaux des motards et des membres de leurs familles, du moins pour les cas qui lui ont été soumis, l'Honorable Auguy Kalonji a saisi encore une fois, l'occasion pour dîner avec eux, en présence du Président national des motards de Kinshasa.

Très impressionné de l'acte de l'élu de la Tshangu, les motards n'ont pas manqué de mots : " nous sommes très touchés par l'acte posé par l'Honorable Kalonji, celui de manger avec nous, les motards. Franchement, cet homme mérite beaucoup pour nous", a déclaré, entre autres, un motard de Terre Jaune.

Et, pour clôturer la journée dans la bonne ambiance, Auguy Kalonji a tenu un grand meeting populaire axé sur la paix et l'unité autour du festival " Kimia pe Bomoko", avec la participation des artistes comédiens et musiciens Esobe, vu de loin et le musicien Bony Star.

Après avoir écouté son message, la population du quartier terre a retrouvé la joie, le sourire, le sens de l'amour et l'esprit d'unité longtemps perdus.

Cette activité de grande envergure ponctuée d'une marée humaine a connu la participation tous azimuts des hommes, femmes, jeunes et vieux, y compris des notables de la N'sele qui ont effectué des kilomètres, pour venir écouter le message de paix et de l'unité du Député Auguy Kalonji qui, enfin, les a encouragés et remerciés, avant de leur distribuer plusieurs bassins de pain.