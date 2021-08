Congo-Kinshasa: Me Patient BASHOMBE exige justice - Commémoration du Massacre de Gatumba

la salle Immeuble Marie Reine de la Paix, dans la commune de la Gombe, la Communauté Banyamulenge de Kinshasa a commémoré le 17ème anniversaire du massacre de Gatumba au cours d'un culte d'actions de grâce et de recommandation à l'Eternel, le Dieu Très-Haut, pour protection, soutien et passements des blessures intérieures encaissées depuis l'an 2004.

Présent à l'événement, le Coordonnateur National de la Dynamique Communautaire pour la Cohésion sociale et le Développement( DYCOD RDC), Maître Patient BASHOMBE a demandé que justice soit faite, pas seulement pour Gatumba mais pour tous les cas de massacres et crimes internationaux commis à l'EST de la RDC.

L'Etat doit aussi construire la cohésion sociale en mettant en place des politiques nationales claires sur la justice transitionnelle.

Aussi la paix serait un mot creux sans la cohésion sociale. Toutes les communautés doivent se sentir protégées par l'État au même pieds d'égalité.

Pour Me Patient BASHOMBE, tant qu'on va gratifier lnceux qui ont commis des crimes en RDC, l'on s'eloignera davantage de la paix. La justice devrait être un grand pilier sur lequel l'on devrait eriger la Paix dans la partie EST.

Il a rassuré de son engagement de poursuivre les actions qui consolident la pacification, la réconciliation et la cohésion nationale Jugeant ce forfait d'injustifiable, le coordonnateur a promis d'entreprendre tous les efforts possibles pour instaurer la cohésion au sein des tribus nationales et particulièrement celles du Sud-Kivu .

Juste après cela, Charles Mukiza, Président de la Communauté Banyamulenge de Kinshasa, s'est exprimé en affirmant que le massacre de Gatumba revêt le caractère d'un génocide, se référant à l'esprit de la Convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide telle qu'adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Pour empêcher l'évolution de ces actes macabres et rendre la justice équitable à tous, la Communauté Banyamulenge a reformulé 6 demandes à l'endroit des autorités nationales et internationales, entre autres : la mise sur pied d'une commission nationale ou internationale d'enquête sur les événements de Gatumba dans l'objectif d'identifier les auteurs des crimes et de les déferrer devant les juridictions appropriées.

Dans la salle, il y a lieu la présence Modeste BAHITI LUKWEBO, Président du sénat.