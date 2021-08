Congo-Brazzaville: Challenge Ba Ndami - Mboua remporte la 5e édition

L'équipe de Mboua s'est imposée devant Ben 3-1 en finale de la compétition dont l'objectif majeur reste la détection des talents.

Le Challenge Ba Ndami qui prône les valeurs de la fraternité, l'entraide et le developpement a été organisé pour permettre aux participants de passer de très belles vacances. Le sport unit les peuples. C'est dans ce contexte que le tournoi de football qui s'est déroulé du 31 juillet au 7 août a mis aux prises les équipes de huit villages reparties dans deux poules de quatre.

Le groupe A était composé de Mboua, Matoko, Bossela, Ibanga et le groupe B, Ben Makengo, Botala, Mbandza. Au terme de la compétition, Mboua classée première a reçu une coupe et une enveloppe ainsi que Ben, classée deuxième. La troisième équipe a reçu une enveloppe ainsi que le meilleur buteur et meilleur gardien de la compétition.

Pour donner plus d'ampleur à cette édition et privilégiant, bien sûr, un meilleur partage du vivre ensemble, un tournoi de Nzango a été aussi organisé du 4 au 7 août. Mossombo, une équipe entièrement composée des peuples autochtones, a remporté le tournoi devant Mbeti. Herdy Makassela a remercié les équipes pour avoir répondu présent à son invitation, tout en promettant de donner plus d'éclat à la prochaine édition qui sera organisée dans une autre localité.

« Nous sommes venus passer sept jours au tournoi pour renforcer l'unité et la cohésion sociale entre les filles et fils de la Likouala. Nous avons terminé certes cette édition mais nous envisageons d'organiser la prochaine édition dans une autre localité », a assuré Herdy Makassela, président de l'Association Challenge Ba Ndami. Notant qu'avant les villages de Ben et Mboua, le Challenge Ba Ndami a été respectivement organisé à Botala en 2008, Dzeké en 2009, Epena en 2010, Mokengué en 2011.