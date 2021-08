Afrique de l'Ouest: BRVM - Maintien de la dynamique haussière de la capitalisation des actions

La dynamique haussière de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le 11 août 2021, s'est maintenue à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 13 août 2021.

Cette capitalisation est passée en effet de 5123,312 milliards FCFA la veille à 5131,571 milliards de FCFA au terme de la journée de cotation du 13 août, soit une hausse de 8,259 milliards de FCFA.

Celle du marché des obligations s'est, de son côté, élevée à 6936,910 milliards de FCFA contre 6937,244 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 334 millions de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est établie à 170,643 millions FCFA contre 1,285 milliard de FCFA la veille.

Les indices ont encore connu une situation contrastée en fin de journée de cotation. C'est ainsi que l'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) est reste stationnaire à 136,72 points comme la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a gagné 0,16% à 170,51 points contre 170,24 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Safca Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 645 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 4 905 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 365 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 6,10% à 4 350 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 1 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Société Générale Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 8 500 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (moins 2,11% à 3 720 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 2 950 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 1,41% à 1 750 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 0,28% à 3 610 FCFA).